Nyhetssammendrag 05. juni 2017

Terror i London

Skjerpet sikkerhet og stor usikkerhet preger London etter at islamske terrorister lørdag kveld utførte flere aksjoner i London. Minst sju personer ble drept og langt flere skadet. Politiet har identifisert to av terroristene, og de var kjente islamske ekstremister. Det er anslått at det finnes flere tusen radikale muslimer i Storbritannia, og flere a dem har kriget i Syria.

Senatets støtteerklæring til Israel

Det amerikanske Senatet stemte 90-0 for en resolusjon som sa at “Jerusalem må forbli Israels udelelige hovedstad. Resolusjonen kom i forbindelse med at det er 50 år siden Jerusalem by ble gjenforent og kom under israelsk kontroll. Kongressen vedtok i 1995 å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, men alle presidentene siden har valgt å utsette flyttingen hver 6. måned.

Foretrekker forent Jerusalem over “avtale”

En undersøkelse for Israel Hayom viser at 67 prosent av israelerne foretrekker et forent Jerusalem over en “fredsavtale” med palestina-araberne. Andre målinger har vist relativt stor støtte for en avtale, men når Jerusalem blir tatt med i betraktningen, vil nesten tre fjerdedel heller ha et gjenforent Jerusalem fremfor en “fredsavtale” med palestina-araberne. Hele 84 prosent er imot en avtale dersom den innebærer at palestina-araberne får kontroll over den gamle delen av Jerusalem.

Stor Israel-marsj i New York

Titusener av amerikanere fylte Manhattans Fifth Avenue søndag ettermiddag under Israel Day marsjen for å vise sin støtte for Israel. Paraden viet også mye oppmerksomhet til at det er 50 år siden Jerusalem ble gjenforenet. Ni medlemmer av Israels parlament deltok, foruten Israels ambassadør til FN Danny Danon og Jerusalems borgermester Nir Barkat. Staten New Yorks guvernør Andrew Cuomo og New Yorks borgermester Bill De Blasio deltok også.

Stillehavsrepublikk anerkjente Jerusalem

Den lille Stillehavsøya og nasjonen Vanuatu er det hittil sist landet til å anerkjenne Israels suverenitet over Jerusalem og at Jerusalem er landets hovedstad, melder Israel Hayom. Vanuatus anerkjennelse kom etter at FNs UNESCO i mai vedtok at Israel ikke hadde noen suverenitet over Jerusalem. Den tsjekkiske republikken vedtok i vår å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.