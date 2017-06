Nyhetssammendrag 06. juni 2017

India styrer klar av PLO

Indias statsminister Narendra Modi skal etter planen på offisielt besøk til Israel i neste måned. Det hebraiske nettstedet Walla melder at Modi ikke vil besøke PLO-myndigheten når han ankommer Israel 5. juli. Modi vil også blir den første indiske statsministeren til å besøke Israel. Modis besøk skal vare i to dager. Det er vanlig at statsledere som besøker Israel også besøker PLO-myndigheten.

Slaktet FN

Den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley slaktet FNs menneskerettighetsråd for sin anti-Israel fokusering under et møte i rådet tirsdag ettermiddag. Medlemmer av rådet har lenge spekulert i at USA vil trekke seg ut på grunn av rådets ensidige kritikk av Israel og fordi rådet ledes av land som er kjent for sine brudd på menneskerettighetene. Haley sa ingenting om hvorvidt USA vil forlate rådet i sitt innlegg, men understreket at dagens “status quo” ikke lenger vil bli akseptert. Hun kritiserte rådet spesielt for “Agenda Item 7” som er rådets faste post på hvert møte hvor de fordømmer Israel. -Dette er skandaløst og må opphøre, sa hun.

Rivlin møtte kristenledere

President Reuven Rivlin møtte ledere ofr over 200 ulike kristne samfunn rundt om i verden som var samlet i Israel. De 200 gruppene var med i en delegasjon arrangert av Knesset Christian Allies caucus og Jerusalem Prayer Breakfast som var samlet for å markere 50-årsjubileet for gjenforeningen av Jerusalem. Rivlin fremholdt at det gjennforenede Jerusalem er et symbol på at mennesker fra ulike trossamfunn kan leve sammen. Den svenske politikeren Lar Adaktusson som også er medlem av EU-parlamentet sa at Europa i lang tid har levd under det inntrykket at Israel er kilden til alle problemene i regionen mens palestina-araberne har blitt portrettert som fredselskende og troverdige ledere uten ansvar for vold og terror. -Israel er som vi alle vet samfunnet med ytringsfrihet, pluralisme og lov og rett, sa han. og la til at det er viktig å adressere roten til antisemittismen i Europa.

Rekordlav vannstand i Genesaretsjøen

Genesaretsjøen har nå sitt laveste nivå på 97 år. Ifølge Israels Vannmyndighet gikk nivået i mai ned med 15 cm til dagens nivå som er det samme som i mai 1920. Det er ventet at nivået vil gå ned ytterligere en meter før sommeren er over og landet normalt går inn i nedbørssesongen. I mellomtiden vil vannstanden ha en netto nedgang på rundt 1 cm i døgnet.

Vil aldri gi opp Golan

Statsminister Binyamin Netanyahu sa under et møte på en ungdomskoneranse i regi av Departementet for utvikling av Negev og Galillea at Israel aldri vil gi opp Golanhøydene og at området for all fremtid vil bli under israelsk suverenitet. -Vi vil aldri forlate Golan. Det er vårt, understreket han.