Nyhetssammendrag 07. juni 2017

12 drept i terroraksjon i Iran

Minst 12 personer skal ha blitt drept og ytterligere 39 skadet da islamske terrorister angrep Irans parlament og et mausoleum for Ayatholla Khomeini. Aksjonen varte i flere timer og i tillegg til bevæpnede terrorister var der også selvmordsterrorister. Terrorgruppen ISIS tok på seg ansvaret mens aksjonen pågikk og viste video fra selve aksjonen. ISIS tilhører sunnimuslimene mens Iran er sjia, og ISIS ser på sjiamuslimene som vantro.

Terrorstater kan bli terrorofre

USAs president Donald Trump sa på sosiale media i går at stater som støtter terror risikere å selv bli offer for terror. Trump fordømte drapene på uskyldige mennesker i angrepet i Iran, men understreket samtidig at Iran nå høster det som de har sådd i lang tid. -Vi sørger over de uskyldige ofrene i terroraksjonen i Iran og for det iranske folket. Vi understreker at stater som støtter terrorisme risikerer å selv bli offer for ondskapen de fremmer, sa Trump.

Valg i Storbritannia

Velgerne i Storbritannia går i dag torsdag til valg på nytt parlament. Valget står mellom sittende statsminister Theresa May og Arbeiderpartiets Jeremy Corbyn som har vært omgitt av flere partikolleger som har gitt uttrykk for antisemittiske holdninger. Israelske medier melder at selv om jødene i Storbritannia tradisjonelt sett har stemt på Arbeiderpartiet så er det ventet at de denne gangen vil forlate partiet. Meningsmålinger viser at bare 15 prosent av britiske jøder vil stemme på Corbyn og hans parti.

Knesset, Kongressen feiret Jerusalem

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset og den amerikanske Kongressen feiret via live videooverføring onsdag at det var 50 år siden Jerusalem ble gjenforenet etter Seksdagerskrigen. Knessets leder Yuli Edelstein oppfordret Washington til å erklære Jerusalem som Israels hovedstat. Oppfordringen var myntet på Kongressen så vel som på Det hvite hus. USAs ambassadør til Israel David Friedman var tilstede i Knesset under videokonferansen. Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan refererte i sin tale til Jerusalem som Israels “evige og udelelige hovedstad”.

Nikki Haley ved Vestmuren

USAs FN-ambassadør Nikki Haley besøkte onsdag Vestmuren i Jerusalem. Hun ble møtt av store folkemengder som ønsket å vise sin takknemlighet for at hun besøkte Vestmuren. Haley sa til folkemengden rundt henne at hun var svært rørt av mottakelsen hun fikk da hun kom til Israel. Haley nyter stor respekt i Israel for å ha tatt Israel i forsvar i FN, og sa at hun gjør ikke annet enn å fortelle sannheten om Israel i FN. -Mitt hjerte er fult og mitt liv vil for alltid være endret etter dette besøket. Det var en velsignet å få oppleve denne hellige plassen med et åndelig folk full av kjærlighet. Nå Gud velsigne de som kommer til Vestmuren, skrev hun i gjesteboken.