Nyhetssammendrag 08. juni 2017

Haley godt mottatt i Israel

Nikki Haley ble gått mottatt da hun kom til Israel onsdag. Statsminister Binyamin Netanyahu hadde møte med den amerikanske FN-ambassadøren og han takket henne for at hun hadde stått opp i FN og forsvart Israel. -Takk for at du har stått opp for Israel og for sannheten, som også betyr at du står opp for Amerika Jeg tror at det var dette som var meningen med FN da det ble grunnlagt, sa Netanyahu. President Reuven Rvilin sa til haley at hun var en kjær venn av Israel og at Israel satte stor pris på hennes standhaftighet på verdens viktigste scene. Han gav også uttrykk for takknemlighet for at Israel ikke lenger er FNs boksebag, nettopp fordi Haley har stått opp for Israel i FN.

Helikopteromvisning for Haley

Nikki Haley fikk torsdag en omvisning med helikopter fra Jerusalem til Gaza. Hun ble fløyet til grensen mot Gaza hvor hun fikk se terrortuneller og Kerem Shalom grenseovergang, foruten at hun besøkte innbyggere ved Kibbutz Nahal Oz. Derfra gikk turen videre mot grensen til Syria og Libanon i nord.

Palestina-araberne ikke lenger i fokus

Tidligere rådgiver til PLO-leder Yassir Arafat sa nylig i et fjernsynsintervju at palestina-arabernes sak ikke lenger er den viktigste saken for araberverdenen. Marwan Kanafani som deltok i “fredsforhandlinger” med Israel fra 1989 til 1996 sa at syriske flyktninger for eksempel er langt viktigere. -Der er flere syriske flyktninger en palestina-arabiske, sa han.

Hizbollah-terrorister tiltalt i USA

Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde torsdag at de har tiltalt to arabiske menn, mistenkt for terrorplaner i New York. De to som er arrestert i New York, hadde israelske og amerikanske ambassader i Panama som mål, foruten flere andre mål i New York. De to hadde også forsøkt å gi støtte til Hizballahs Islamic Jihad gruppe.

Flere røyker

Israel er blant de landene i verden som har høyest levealder med 82,5 år i gjennomsnitt. Men dette kan endre seg etter at Helsedepartementet har registrert en økning i antall røykere. Røyking gikk ned fra 45 prosent på 1980 tallet til under 20 prosent i 2011. Men i 2016 økte antall røykere til 22,5 prosent.

Medisins kur for migrene

Teva Pharmaceutical Industries kunngjorde denne uken at de har gjennomført vellykkede tester av en ny medisin mot akutt migrene. Teva håper å få amerikansk godkjenning for medisinen slik at den kan komme på markedet i 2018.