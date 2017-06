Nyhetssammendrag 12. juni 2017

Kutter strøm til Gaza

Israelske myndigheter har besluttet å kutte strømforsyningen til Gaza etter at PLO-myndigheten oppfordret til det. PLO-myndigheten vil ikke lenger betale strømregningen til Gaza. Dette er et ledd i å utøve press på terrorgruppen Hamas, som har styrt Gaza i 10 år PLO-myndigheten har til nå betalt Israel 40 millioner shekel i måneden for 125 megawatt, men vil fra og med nå bare betale rundt 20 millioner shekel.

Haley fikk omvisning i nord

Den amerikanske FN-ambassadøren som er på besøk i Israel, Nikki Haley, fikk før helgen en omvisning av Det israelske forsvaret (IDF) på grensen mot Libanon. Ifølge Channel 2 oppstod det munnhuggeri mellom kommandøren for FNs fredsbevarende styrke i Libanon og den militære stabsjefen Aviv Kochavi. FNs generalmajor Michael Beary forsikret Haley om at situasjonen i Libanon var stabil og ikke krevde intervensjon fra deres side. IDFs Kochavi understreket imidlertid overfor Haley at FN ikke gjør jobben sin i området og at de er redde forå gå inn i landsbyer for å konfrontere terrorgruppen Hizballah. Haley sa i etterkant av besøket at det var godt å få et innblikk i virkeligheten på grensen og at dette ville ha en innflytelse på hennes arbeid i FN.

Ber om at UNRWA avvikles

Statsminister Binyamin Netanyahu tok søndag til orde for at FNs organisasjon for palestina-arabiske flyktninger, UNRWA, blir avviklet. Netanyahu sa at han hadde oppfordret FN-ambassadør Nikki Haley til dette, etter at det fredag ble avdekket en tunnel under to UNRWA skoler i Gaza. Det var terrorgruppen Hamas som gravde tunellene og de bruker dermed skolene og elvene som skjold i tilfelle en militær konflikt. Israel har lenge beskyldt UNRWA ansatte for å hjelpe Hamas, og UNRWA har gjort relativt lite for å rydde opp internt.

Stor utbygging av bosteder

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa i helgen at byggeaktivitetene ved bosetningene i Judea og Samaria nå er på det høyeste nivået på 20 år. Han advarte imidlertid de som vil ha enda større byggeaktiviteter om at det kan føre til at hele prosessen stopper opp. I forrige uke alene ble det godkjent planer for 3,651 nye boliger i bosetningene og det bringer tallet på boliger hittil i år opp til 8,345.

Lønnsøkning i første kvartal

Gjennomsnittslønnen i Israel økte i første kvartal i år med 5 prosent på årsbasis. Gjennomsnittsisraeleren har nå en lønn på 10,449 shekel i måneden. I fjor økte lønningene med 4,7 prosent på årsbasis.