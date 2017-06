Nyhetssammendrag 13. juni 2017

FN kritisert for stillingsannonse

Israels ambassadør til FN, Danny Danon kritiserte FN i sterke ordelag mandag etter at FN hadde lagt ut en stillingsannonse for en jobb i «Jerusalem, Palestina». Danon forlangte at annonsen som ble lagt ut av UNOPS (United Nations Office for Project Services) ble fjernet. -Det er uakseptabelt at FNs ressurser blir brukt for anti-Israel aktiviteter og for å forsøke å endre fakta, sa han.

Fordømmelse av tunell

USA kom med en fordømmelse av en Hamas-tunell under to UNRWA-skoler i Gaza som ble avdekket tidligere denne måneden. -Vi fordømmer byggingen av disse tunellene som blir brukt til terror og som risikerer liv til studenter og ansatte, sa Jason Greenblatt i Trump-administrasjonen. UNRWA kom også med en fordømmelse av tunellen, mens Hamas benektet for at de hadde noe med den å gjøre.

FN støtter UNRWA

FNs generalsekretær Antonio Guterres oppfordret i går medlemslandene til å støtte opp om UNRWA, etter at statsminister Binyamin Netanyahu søndag tok til orde for at organisasjonen avvikles. Netanyahus oppfordring kom etter at det ble avdekket terrortuneller under to UNRWA-skoler, og Israel har lenge påpekt at ansatte i UNRWA, opptrer på vegne av terrorgrupper. Guterres sa han var bekymret for offentlig kritikk av UNRWA og at dette kunne svekke deres operasjoner. Guterres gav uttrykk for full tillit til UNRWA og den rollen de utfører i å sørge for grunnleggende tjenester for «millioner av palestina-arabiske flyktninger i Midt-Østen».

Stor ordre fra El Al

Det israelske flyselskapet El Al kunngjorde nylig en ordre på 16 nye fly fra amerikanske Boeing. Flyene er av typen 787 Dreamliner, og er regnet for verdens mest avanserte passasjerfly. Det første flyet skal etter planen inn i rute i september 2017 og vil fly mellom Israel og Europa. Ordren er verdt over 1,25 milliarder dollar.

Arrow 3 til Alaska

Det israelske rakettforsvarssystemet Arrow 3 skal prøves ut i Alaska i USA. Utprøvingen av systemet koster angivelig 80 millioner dollar, og systemet skal prøves ut mot simulerte iranske og nord-koreanske raketter. Arrow 3 ødelegger fiendtlige raketter utenfor atmosfæren og Alaska ble valgt blant annet fordi delstaten er så øde at nedfall fra rakettene ikke vil føre til materielle skader. Arrow 3 vil i fremtiden også kunne brukes til å skyte ned satellitter.

Lufthansa trapper opp

Det tyske flyselskapet Lufthansa skal trappe opp rutetilbudet fra Frankfurt og München til Tel Aviv med fem ukentlige avganger. Dermed øker Lufthansas flyvninger til Israel fra 31 til 36 avganger i uken; 13 til München og 23 til Frankfurt. De nye rutene vil komme fra og med oktober i år.