Nyhetssammendrag 14. juni 2017

PLO vil revurdere terrorlønn

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sa i Senatet i Washington i går at PLO-myndigheten har endret sin policy og «har til intensjon» å stanse utbetalingene til familiene av terrorister som er dømt og soner i fengsel i Israel for angrep og drap på jøder. Tillerson sa at USA hadde gjort det klart overfor PLO-myndigheten at denne praksisen ikke er akseptabel, og han fikk forsikringer om at deres «intensjon».

9 milliarder til terrorister

PLO-myndigheten har betalt ut 1,2 milliarder dollar de siste fire årene til familiene av terrorister som sitter fengslet i Israel for terror. Tallet ble lagt frem i Knesset i går av Ministeriet for strategiske saker. Brigadegeneral Yossi Kuperwasser sa at jo lengere fengselsdommer terroristene har, jo større utbetalinger til familiene. Når de blir løslatt får de også god jobb innenfor PLO-myndigheten.

Elie Wiesel får gate

Bystyret i New York besluttet denne uken å oppkalle en gate i byen etter Nobels fredsprisvinner Elie Wiesel. Gaten, eller gatehjørnet ettersom det er en kort vei bit, ligger der hvor 84 gate og Central Park West møtes. Elie Wiesel overlevde Holocaust og var en av verdens fremste talsmenn om Holocaust.

Problemer for Hamas

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas i Gaza er ute i hardt vær. På den en siden vil Israel kutte strømforsyningen til Gaza fordi PLO-myndigheten ikke vil betale for regimets strømbruk. Samtidig er Qatar som har vært deres store økonomiske støttespiller kommet på kant med araberlandene og er isolert, og pengestrømmen til Hamas trolig vil stanse opp. Israelske medier sier at Hamas nå går inn i en mør periode som følge av dette.

Gigantkontrakt med India

Israel er i ferd med å undertegne en kontrakt på leveranse av Spike antistridsvogn raketter til India. Kontrakten har en verdi på 500 millioner dollar og består av 8,000 raketter og 300 skulderbårne rakettskytere. Rafael Advanced Defense Systems produserer Spike.

London ber Israel om hjelp

Den muslimske borgermesteren i London, Sadiq Khan, sa til en jødisk avis i Storbritannia at de har vært i kontakt med forbindelser i Tel Aviv for å bedre sikkerheten i den britiske hovedstaden etter en serie med terrorangrep det siste året. Khan skal også ha kontaktet andre land om hjelp, Men Israel er regnet som det fremste landet i verden når det gjelder sikkerhet mot terror.

Sendte ambassadør tilbake

Israel har sendt sin ambassadør til New Zealand tilbake til Wellington etter at han ble kalt hjem i desember i fjor. Israel tilbakekalte ambassadør etter at New Zealand var med og sponset resolusjon 2334 i FNs sikkerhetsråd. New Zealands statsminister Bill English sa nylig i et brev til statsminister Binyamin Netanyahu at han beklaget skaden på forbindelsene mellom landene som følge av New Zealands sponsing av resolusjonen.