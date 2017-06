Nyhetssammendrag 15. juni 2017

Tonet ned «terrorlønn» uttalelse

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson tonet i går ned uttalelsen om at PLO-myndigheten har endret sin policy og har til «intensjon å» stanse terrorlønningene, som er lønn til familiene av terrorister som sitter fengslet i Israel for terrorisme. I et møte medlemmer i Representantenes hus sa Tillerson at USA og PLO-myndigheten har en «aktiv diskusjon» om lønningene og at de vil fortsette dialogen.

Netanyahu fordømte skyting

Statsminister Binyamin Netanyahu fordømte onsdag skytingen mot en gruppe republikanere som trente baseball onsdag morgen i Virginia. Den 66 år gamle demokraten og venstreaktivisten James Hodgkinson spanet på gruppen som trente, og da han fikk bekreftet at de var republikanere åpnet han ild og skadet en håndfull republikanere og politimenn. Blant de hardt skadde var Steve Scalise som er innpiskeren og dermed en av lederne i Representantenes hus. Hodgkinson døde av skadene han pådro seg. Flere demokrater har etter tapet av presidentvalget i fjor tatt til orde for å gjøre alt for å stanse republikanerne, inkludert «å ta til gatene». Mange har også oppfordret til vold mot dem og presidenten.

Mystisk sykdom

Over 200 israelske soldater har pådratt seg en uidentifisert hudsykdom på en base i den sørlige delen av Israel denne uken. Militæret kan ikke si noe om hva årsaken til sykdommen er, annet enn at de har fått utslett og blemmer på huden.

Benekter beklagelse

En dag etter at Israel besluttet å sende tilbake ambassadøren til New Zealand som følge av at statsminister Bill English beklaget at de sponset resolusjon 2334 i FN sikkerhetsråd i fjor, gjorde English full retrett. Han sa at New Zealand ikke beklaget at de var med å støtte resolusjonen, men bare beklaget at forbindelsene mellom New Zealand og Israel ble skadet som føgle av den.

El Als første pilot

Den ultraortodokse firebarnsmoren Nechama Spiegel Novak er blitt det israelske flyselskapets El Als første kvinnelige ultraortodokse pilot. Novak ble tatt opp i El Al i 2015 etter å ha gjennomgått trening i USA. Hun var med å fly statsminister Binyamin Netanyahu til Thessaloniki denne uken.

Vekst i Beer Yaakov

Beer Yaakov i Rish Lezion vil vokse med over 500 prosent i de kommende årene etter at militærbasen Tzrifin skal legges ned og fjernes. Lokale myndigheter har undertegnet en kontrakt med staten som innebærer bygging av 11,600 nye boliger og Beer Yaakov vil om få år ha 100,000 innbyggere.

GM tester i Israel

Den amerikanske bilprodusenten General Motors (GM) skal begynne testingen av en autonom versjon av bilmodellen Chevrolet Bolt i Israel. Bilen har mange sensorer som gjør at den skal kunne kjøre av seg selv. Det autonome systemet er utviklet i Israel.