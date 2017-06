Nyhetssammendrag 16. juni 2017

Terror i Jerusalem

Tre palestina-arabiske terrorister ble skutt og drept av israelsk politi i Jerusalem fredag etter at de gikk til angrep med kniv og våpen utenfor Damaskusporten og Zedekias hule like ved. En politibetjent ble drept og to andre skadet. De to angrepene fant sted samtidig i den gamle delen av Jerusalem. To terrorister med maskinpistol og kniv angrep politiet ved Zedekias hule og begge ble skutt. Ved Damaskusporten knivstakk en palestina-araber en grensevakt og den 23 år gamle Hadas Malka døde av skadene. Terroristen ble skutt og drept.

BBC under kritikk

Den britiske statskringkasteren BBC kom under hard kritikk i Israel etter fredagens terroraksjon i Jerusalem. BBC skrev i en overskrift at «Tre palestina-arabere ble drept etter dødelig knivstikking i Jerusalem». Det var de tre terroristene som ble skutt, men overskriften gav inntrykk av at de var ofre. BBC som er kjent for sine kritiske dekning av Israel, endret overskriften senere.

Tok imot nye ambassadører

President Reuven Rivlin tok torsdag imot fire nye diplomater. Ambassadørene kom fra Nepal, Honduras, Brasil og Tanzania. Dette markerte frøste gang at Tanzania i Afrika med 52 millioner innbyggere har sendt en ambassadør til Israel. De to landene etablerte diplomatiske forbindelser i 1995, 22 år etter Seksdagerskrigen, men Tanzania sendte aldri en ambassadør til Israel. Tanzanias ambassadør Masima hadde på seg en kipa under mottakelsen og ba en jødisk velsignelse på hebraisk, noe som ble tolket som et signal på en ny begynnelse mellom de to landene.

Savnet i Genesaretsjøen

Mannskaper leter etter en mann som ble meldt savnet i Genesaretsjøen fredag. En 25 år gammel mann forsvant etter at han hoppet ut av en robåt 200 meter fra Coco Hut stranda.

Nordkoreansk fange var jøde

Den amerikanske studenten Otto Warmbier (22) som ble løslatt denne uken etter over ett års fangenskap i Nord Korea hadde angivelig konvertert og blitt jøde lenge før han ble arrestert i Nord Korea. Warmbier var aktivt med i studentgruppen Hillel og under et besøk til Masada i 2014 fikk han et hebraisk navn. Warmbier har vært i koma det siste året og det er uklart hva som skjedde med ham mens han satt i fangenskap i Nord Korea.

Samtaler Israel – Saudi Arabia

Den britiske avisen Times melder at Israel og Saudi Arabia har innledet samtaler om opprettelse av formelle økonomiske forbindelser mellom landene. En preliminær avtale kan bli en realitet om kort tid.