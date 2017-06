Nyhetssammendrag 19. juni 2017

Jødene får skylden for storbrann

Under den islamske markeringen av «Al Quds» (Jerusalem dagen) i London søndag, fikk jødene skylden for den katastrofale storbrannen i høyblokka Grenfell Tower i forrige uke. En av talerne utenfor den amerikanske ambassaden hevdet at «mange av de største støttespillerne til Det konservative partiet er sionister, og de er ansvarlig for mordene på folket i Grenfell». Det ble også tatt til orde for en boikott av Israel samtidig som de vaiet Hizballahs og PLOs flagg.

Lovpriste terrorist

Til tross for forsikringer fra PLO-myndigheten til USA om at de ikke lenger vil oppfordre til terror, så lovpriste PLO-myndighetens aviser og flere av PLO-myndighetens talsmenn, de tre terroristene som utførte to aksjoner i Jerusalem sist fredag. Den 23 år gamle grensevakten Hadas Malka ble drept under aksjonene. -Tre unge mennesker ble skutt av okkupasjonsmakten og døde som martyrer, het det i en pressemelding fra PLO-myndighetens «Helsedepartement».

Ny kampanje i UNESCO

PLO-myndighetens representanter i UNESCO har begynt en kampanje for å få Patriarkens grav i Hebron inn på UNESCOs verdensarvliste når Kulturminnekomiteen møtes i Polen i neste måned. Målet er å få kulturminnet rensket for jødisk identitet, og å få den designert som et islamsk kulturminne. Patriarkens grav rommer Abraham, hans kone Sarah, sønnen Isak og barnebarnet Jakob og hans kone Leah. Muslimene ser på Abraham som en profet fra før Islam ble startet.

Kamp over Syria

Irans revolusjonærgarde skjøt i helgen flere bakke til bakke raketter fra den vestlige delen av Iran til den østlige delen av Syria. Målet var grupper de mener stod bak en terroraksjon i Teheran tidligere denne måneden. Søndag skjøt USA ned et syrisk jagerfly som hadde bombet allierte styrker av USA i Syria. Et amerikanske F-18 fly skjøt ned et russiskbygd SU-22 fly nær Tabqa.

Privatgjeld

Lån til bolig og forbruksgjenstander gjør at israelere har en samlet gjeld på 504 milliarder shekel. Det er en økning på 23 prosent på tre år, og gjennomsnittshusholdningen i Israel har en gjeld på 200,000 shekel, ifølge tall fra Knessets finanskomite. Lav rente og lav arbeidsledighet har ført til det økte forbruket og gjelden, ifølge myndighetene.

Nytt spionfly fra Elbit

Det israelske selskapet Elbit Systems Ltd., tilbyr nå en ny spiondrone som har fått navnet «øye i lufta». Det ubemannede flyet kan ta bilder og video fra 10 forskjellige områder i en radius på 80 kilometer samtidig, og sende det til militæret og nasjonal overvåkning umiddelbart. Systemet skal vises frem for første gang på Paris Air Show denne uken.