Nyhetssammendrag 20. juni 2017

Nytt «fredsfremstøt»

Seniorrådgiver i Det hvite hus og president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser denne uken til Israel for å ha samtaler med Israel og PLO-myndigheten. Reisen er et forsøk på å få i gang igjen «fredsforhandlingene» som president Trump snakket om under sitt besøk i Israel i mai. Kushner skal sammen med Jason Greenblatt som er presidentens Midt-Østen utsending, møte statsminister Binyamin Netanyahu og PLO-leder Mahmoud Abbas.

Forgifter ungdommer

Statsminister Binyamin Netanyahu tok mandag til sosiale medier og beskyldte PLO-leder Mahmoud Abbas for å forgifte tankegangen til palestina-arabiske ungdommer. Netanyahus harde utfall kom etter at PLO-myndigheten døpte en ny markedsplass i Jenin etter «martyr» Khaled Nazzal som var en terrorist som planla Maalot massakren i 1974, hvor 22 skolebarn og fire voksne ble drept. -PLO-president Abbas forteller verden at han skolerer barn til fred. Men det er en løgn,s a Netanyahu. -Å kalle opp et sted etter en massemorder lærer ungdommene å myrde israelere. Det er det motsatte av fred, sa han.

Bosetningene øker

Byggestart på nye boliger i bosetningene i Judea og Samaria økte med 70 prosent fra april i fjor til mars i år, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Disse tallene inkluderer ikke utvidelser i den østlige delen av Jerusalem. Det bor over 600,000 israelere i bosetningene i Judea og Samaria foruten den østlige delen av Jerusalem.

Iranske raketter bommet

En israelsk analytiker sa at rakettene Iran skjøt mot mål i det østlige Syria i helgen ikke var spesielt vellykket. Seks av de sju rakettene bommet på målene og bare en landet innenfor målradiusen. -Dersom iranerne ønsket å vise sin kapasitet overfor Amerika og Israel og signalisere at rakettene er operative, så var det hele en flop, sa Channel 2 analytiker Ehud Yaari.

Hangarskip til Haifa

Det amerikanske hangarskipet USS George H.W. Bush anløper Haifa Bay i neste måned. Det er første gang på 17 år at et slikt skip fra USA anløper Israel. Skipet har en besetning på 5,700 og 80 jagerfly. Haifa var base for USAs Sjette Flåte på 1980 og 1990 tallet men under Den andre intifadaen i 2000 trakk US Navy seg ut.

Terror i Europa

Terror er blitt nesten daglig kost i Europa. Etter flere islamske terroraksjoner i Storbritannia i vår med våpen og biler, kjørte en brite i 40 årene ned en gruppe muslimer som kom ut fra en moske natt til mandag. Senere på dagen kjørte det som trolig var en islamsk terrorist bilen sin lastet med sprengstoff inn i en politikonvoi i Paris. Terroristen ble drept men ingen andre kom til skade.