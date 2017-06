Nyhetssammendrag 21. juni 2017

Kushner i Israel

USAs president Donald Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner besøkte sammen med ambassadør David Friedman familien til den drepte politibetjenten Hadas Malka. Malka ble myrdet av en palestina-arabisk terrorist i Jerusalem sist fredag. Kushner er i Israel for å få legge grunnlag for nye «fredsforhandlinger».

Savnet mann funnet

Den savnede mannen Natan Hajani (24) ble funnet i Genesaretsjøen tirsdag morgen etter at han hoppet fra en båt et par hundre meter fra land sist fredag. Letemannskapene tok i bruk spesialtrente hunder som var med i båter som søkte i området, og disse hundene kan lukte gasser og annen lukt fra et menneske selv når kroppen ligger under vann. Genesaretsjøen var 16 meter dyp der hvor Hajani ble funnet.

Olmert hadde infarkt

Tidligere borgermester i Jerusalem og senere statsminister, Ehud Olmert, ble tirsdag sendt til et sykehus etter at han trolig hadde et hjerteinfarkt. Olmert soner en 27 måneder lang dom for korrupsjon. I begynnelsen av denne uken søkte han om å få redusert straffen, og straffeutvalget som avgjør saken sa at de vil komme med et svar i neste uke.

Innviet ny terminal

Ben Gurion flyplassens nye Terminal 1 ble innviet tirsdag. Terminalen åpner for at lavprisselskaper skal kunne få en fast terminal på Israels hovedflyplass. Terminalen ble stengt i vinter for å gjennomgå renovering, og det er ventet at nesten halvannen million passasjerer vil reise via terminalen i året.

Kvinner dominerer forskning

Rundt 70 prosent av ansatte i bioforskningssektoren i Israel er kvinner, melder Nisha som formidler personell til industrien. I fjor alene ble det startet 40 nye selskaper som forsker innenfor bioteknologi. Forskere med 1-3 års erfaring tjener opptil 24,000 shekel i måneden, mens de med 5 eller flere år bak seg tjener mellom 30,000 og 40,000 shekel i måneden.

Bestiller tre nye fly

Det israelske flyselskapet El Al har bestilt ytterligere tre nye Boeing 787 Dreamliner fly til en verdig over 729 millioner dollar. El Al har til sammen bestilt seks slike fly med opsjon på leasing av sju andre. Selskapet får levert sitt første Dreamliner-fly i august i år. El Al har vært kunde hos Boeing siden 1961 og har over 40 Boeing fly i drift. Kunngjøringen om kjøpet ble gjort på Paris Air Show.

Færre boliger

Bygging av boliger gikk ned i første kvartal i år til 12,188 enheter. Det er 10 prosent færre enn i siste kvartal i 2016 og 8 prosent færre enn i samme periode i fjor, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.