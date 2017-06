Nyhetssammendrag 22. juni 2017

Vil stanse nye Amona

En radikal venstregruppe har bedt Israels høyesterett om å beordre en stans i byggingen av den nye bosetningen Amichai i Samaria som skal erstatte Amona som ble tvangsevakuert tidligere i vinter. Arbeidet ved Amichai begynte denne uken seks måneder etter at staten gikk med på å opprette et nytt bosted for de som bodde i Amona. I alt 42 familier skal få nytt liv i Amichai. Det er gruppen Yesh Din som nå ønsker å stanse byggingen.

Nye boliger i Jerusalem

Statsministerens kontor har gitt sitt samtykke til Jerusalems plan og bygningskomite for å diskutere godkjennelsen av 7,000 nye boliger som ligger utenfor den såkalte «grønne linjen». Halvparten av dem er i Gilo, 2,200 i Har Homa, 900 i Pisgaz Zeev, 500 i Ramat Shlomo og 100 i Ramot. Med statsministerens samtykke er det ventet at byggeprosessen vil komme i høygir.

Utvider i Beit El

Statsminister Binyamin Netanyahu godkjente torsdag planene for en utvidelse av Beit El bosetningen med 300 nye boliger. Beit El ligger nord av Ramallah. Prosjektet er ikke av ny dato, og ble opprinnelig lovet bosetningen allerede i 2012. Men med Netanyahus siste godkjennelse er det ventet at prosjektet vil begynne i høst.

Bezeq flytter

Det israelske telefonselskapet Bezeq Israeli Telecommunication Co. skal flytte sine kontorer fra sentrum av Tel Aviv til en eiendom de har ved Mesubim Junction utenfor Or Yehuda. Bezeq har i dag 17 etasjer på til sammen 22,400 kvadratmeter i Azrieli Center Triangle Tower, og det er halvparten av bygningens areal.

Delek selger Tamar-del

Delek Drilling skal selge seg ned i Tamar-feltet. De vil selge en andel på 9,25 prosent til en verdi av 1,2 milliarder dollar til et nytt selskap som har navnet Tamar Petroleum. Bakgrunnen for salget er at Delek har nærmest monopol på Israels gassreserver ettersom de også har stor eierinteresse i Leviathan-feltet. Delek eier hele 31,3 prosent av Tamar.

Ny monark i Saudi Arabia

Saudi Arabias prins Mohammed bin Salman (31) som er nummer to til tronen vil bli landets nye monark når kong Salman (81) går av. Kongehuset kom med kunngjøringen denne uken. Kronprins Mohammed blir av mange i vesten regnet som den som har åpnet for en mulig tilnærming av Israel, en privatisering av statens oljeselskap og som har gått til krig i Yemen.

Åpner i Berlin

Israel Aerospace Industries (IAI) og Elbit Systems Ltd., to ledende produsenter av militært utstyr, vil fokusere på det tyske markedet og åpne kontor i Berlin. Elbit åpnet kontor i Tyskland i fjor, og IAI følger nå etter. Begge selskapene ser store muligheter i det tyske markedet.