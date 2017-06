Nyhetssammendrag 23. juni 2017

Press førte til bygging

Viseborgermester i Jerusalem og leder for planleggings og bygningskomiteen Meir Turgeman sa i går at det var press fra ham som gjorde at statsminister Binyamin Netanyahus kontor gav grønt lys for bygging av 7,000 nye boliger i Jerusalem. Turgeman hevdet at Netanyahu hadde innført en byggestans og gjorde det klart at dersom den ikke ble hevet så ville han gå ut med dette. Det gjorde at byggestansen ble hevet.

Strøm tilbake i Gaza

Gazas eneste strømprodusent produserer elektrisitet for fult etter at Egypt, Hamas og PLO-leder Mahmoud Abbas tidligere allierte Mohammad Dahlan, sørget for at kraftstasjonen fikk drivstoff til generatorene. Israel kuttet denne måneden strøm til Gaza etter oppfordring fra PLO-myndigheten som ønsker å svekke Hamas. De har skrudd opp prisen på drivstoff slik at kraftstasjonen har stått stille siden april. Men denne uken kom det 1 million liter drivstoff fra Egypt til en lav pris som gjør at de kan produsere strøm.

Forbereder øvelse

Representanter fra flere land var denne uken samlet ved Ovda Air Base i det sørlige Israel for å forberede den gigantiske flyøvelsen «Blue Flag» som skal holdes i Israel i november. Den to uker lange øvelsen vil bli den største og mest komplekse i Israels historie. Over 100 jagerflypiloter og støttemannskap fra sju land; USA, Hellas, Polen, Frankrike, Tyskland, India og Italia skal delta. -De kommer til Ovda for å trene med oss og lære fra oss. Når et tysk kampfly og et tysk tankfly ankommer, vil det bli en emosjonell hendelse for oss, sa en høytstående leder i Det israelske flyvåpenet til Haaretz.

Immigranter fra Etiopia

I alt 60 nye immigranter fra Etiopia ankom Ben Gurion flyplassen denne uken. De ble tatt imot av familiemedlemmer og andre som hilste dem velkommen med israelske flagg. 73 etiopiske immigranter kom i juni, og flere fly med immigranter fra det afrikanske landet er ventet senere i sommer. Det er anslått at 9,000 jøder bor i Etiopia og ønsker å komme til Israel, skriver Algemeiner.

Miljøvernere var Hizballah

En miljøverngruppe i den sørlige delen av Libanon nær grensen til Israel, viste seg å være agenter for den islamske terrorgruppen Hizballah. Beviser fra israelsk etterretning ble lagt frem for FNs sikkerhetsråd av ambassadør Danny Danon denne uken, og de viste at Hizballah brukte en NGO status som miljøverngruppe for å drive rekognosering langs den blå linjen som er en grense Israel og FN trakk opp i 2000. Hizballah markerte flere områder med logoen «Grønn uten grenser» som var deres dekknavn, og de hevdet at de ønsket å plante trær i området. Danon sa at dette er i strid med sikkerhetsrådets resolusjon 1701 og 1559.