Nyhetssammendrag 26. juni 2017

Advarte Iran om Syria

Israel har via europeiske diplomater advart Iran om at etablering av våpenfabrikker hos terrorgruppen Hizballah i Libanon ikke vil bli tolerert, melder Haaretz. En kilde sa til avisen at den libanesiske regjeringen ikke har mulighet til å håndtere denne saken og at Israel derfor har «adressert» andre parter som har innflytelse i denne saken. Israelsk militær etterretning informerte under Herzlia konferansen i forrige uke at Hizballah er i ferd med å etablere en militær industri med hjelp fra Iran.

Ild fra Syria inn i Israel

For andre dag på rad meldte Det israelske forsvaret at ild fra kampene i Syria slo ned på israelsk side av grensen. Det ble ikke meldt om person eller materielle skader på israelsk side. Lørdag angrep Israel en syrisk base nord på Golanhøydene etter at flere prosjektiler fra krigen landet inne på israelsk side av grensen.

Pluralisme avvist

Regjeringen besluttet søndag å legge på is planene for et pluralistisk bønnested ved Vestmuren hvor kvinner og menn kunne be sammen. Planen ble opprinnelig godkjent i januar i fjor, men møtte stor motstand fra de ultra-ortodokse som også støtter Binyamin Netanyahus regjering. Under kabinettmøtet søndag beordret Netanyahu en ny plan, som betyr at beslutningen fra i fjor blir lagt på is.

Unnskyldning fra AFP

Det franske nyhetsbyrået Agence France-Presse (AFP) har bedt om unnskyldning til en jødisk menneskerettighetsgruppe etter at de publiserte et kart over Midt-Østen hvor Israel var ekskludert. -Dette var en beklagelig feil som ble gjort og vi rettet den så fort vi ble oppmerksom på den, sa AFPs Michele Leridon til Simon Wiesenthal Center i Paris.

UNESCO nektet adgang

Israel har nektet FNs UNESCO adgang til Hebron i forkant av et møte i organisasjonen hvor de angivelig planlegger å betegne byen som en «Palestina-arabisk kulturarv». -Som prinsipp vil ikke Israel legitimere palestina-arabiske politiske manøver kamuflert som kultur og kulturarv, sa Israels ambassadør til UNESCO, Carmel Shama-Hacohen.

Nytt Israel-India fond

Israelske myndigheter planlegger å opprette et fond på 280 millioner shekel som skal gå til et økonomisk samarbeid mellom Israel og India. Hensikten med fondet er å styrke israelsk eksport til India og å etablere et samarbeid innenfor vann, landbruk og høyere utdannelse. Samtidig vil de oppfordre India til større investering og turisme til Israel.

Pensjon for Holocaust-overlevende

Staten vil fra og med neste år betale ut pensjon til 9,000 overlevende fra Holocaust etter at det ble besluttet å likvidere Company for Location and Restitution of Holocaust Victim’s Assets. Sistnevnte har inntil nå betalt 2750 shekel i kvartalet til de overlevende, til en pris på 100 millioner shekel i året. Ettersom fondet ikke lenger klarer å holde seg flytende, vil staten ta over obligasjonen.