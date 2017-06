Nyhetssammendrag 27. juni 2017

Golan minner om krigssone

Israelerne på Golanhøydene lever i spenning etter at krigen i Syria flere ganger den siste uken har ført til at granater lander på israelsk side av grensen. -Det føles som en krigssone. Hysene ryster og ungene er redde, sa Eli Gal til NRG. Hittil har alle granatene fra borgerkrigen i Syria landet i åpne områder, og Israel har besvart ilden, noe som førte til at Syria truet Israel med gjengjeldelse.

Forsvarspris til Arrow 3

Det israelske antirakettsystemet Arrow 3 prosjektet fikk mandag Israel Defense Prize som blir gitt til de beste forsvarssystemene. En lignende pris ble gitt til et prosjekt som er ledet av Statsministerens kontor, men hvis innhold er unntatt fra offentligheten. Arrow 3 kan skyte ned langtrekkende innkommende raketter og er utviklet av Israel Aerospace Industries, Rafael Defense Systems og Israel Air Force, men finansiering fra USA.

Ny skyskraper i Tel Aviv

Planleggings og bygningskommisjonen i Tel Aviv har bedt om tilbakemelding fra allmennheten over planer om å bygge en skyskraper på 60 etasjer ved Maariv Junction i Tel Aviv. Israel Land Development Company eier tomten som er på 2 mål. Skyskraperen skal ha kontorer for det offentlige så vel som private foretak, foruten butikker.

Industri vil gå sammen

Nye direktiver fra industridepartementet vil gjøre det lettere for israelske selskaper innenfor forsvarssektoren å gå sammen for å vinne utenlandske kontrakter. Når de nye reglene trer i kraft kan de sammen by på kontrakter i utlandet. I dag må de ha spesiell tillatelse for hver enkel kontrakt før de kan by på noe sammen. Reglene vil bli utformet i nær fremtid. Israelsk forsvarsindustri eksporterte for 6,5 milliarder dollar i fjor.

Manko på ingeniører

Israels høyteknologisk industri vil ha en manko på 10,000 dataingeniører og programutviklere de neste 10 årene. Israelske selskaper har derfor begynt å se seg om etter slik arbeidskraft i andre land for å beholde dagens nivå. Staten har samtidig begynt å styrke matematikk og fysikk i skolene for å styrke nasjonal rekruttering, skriver Ynet.

Droppet Ramadan-middag

USAs president Donald Trump har satt punktum for en nesten 20 år lang tradisjon hvor presidenten er vert for en ramadan-middag under muslimenes hellige måned. President Trump og førstedamen sendte imidlertid «varme hilsener» til muslimene mens de feiret Eid al-Fitr som markerer slutten på ramadan.

Fikk 28 år for terror

Den islamske terroristen Jeremy Bailly som kastet en granat i en jødisk kosher-butikk i2012 i Sarcelles i Frankrike, ble denne uken dømt til 28 års fengsel. Åtte andre som var involvert fikk mellom 12 og 20 års fengsel.