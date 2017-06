Nyhetssammendrag 28. juni 2017

Leder kamp

For sjette år på rad er Israel rangert som det fremste landet i verden når det gjelder bekjemping av menneskehandel. Den amerikanske rapporten som har rangert landene side 2001, deler 187 land inn i tre grupper når det gjelder bekjempelse av denne handelen; forebyggende virksomhet, lovverk og beskyttelse av ofrene. Israel har ligget på topp siden 2012.

Seks omkom i bilulykke

Minst seks personer, deriblant fire barn, omkom under en kollisjon på riksvei 60 i Binyamin regionen tirsdag ettermiddag. Tre kjøretøyer var involvert, en palestina-arabisk minibuss og personbil og en israelsk buss. Samtlige omkomne var arabere.

Olmert ute av sykehus

Tidligere statsminister Ehdu Olmert ble tirsdag utskrevet fra sykehuset etter at han ble innlagt for en uke siden med det som trolig var hjerteproblemer. Han er nå tilbake i Maasiyahu fengslet hvor han soner en dom på 27 måneder for korrupsjon.

Britisk koalisjon

Storbritannias statsminister Theresa May undertegnet denne uken en koalisjonsavtale mellom hennes eget parti Conservative Party og Nord-Irlands Democratic Unionist Party (DUP). Sistnevnte er regnet for å være et pro-Israel parti. DUP vil støtte politikken og initiativene til May og hennes parti slik at hun har majoritet i parlamentet. May vil gi Nord-Irland ytterligere 1 milliard pund i støtte over de neste to årene. DUP har flere ganger de siste fem årene kritisert irsk og britisk boikottaksjoner mot Israel.

Vil reforhandle gassavtale

Styret i Israel Electric Corporation (IEC) har beordret selskapets ledelse til å reforhandle gassavtalen fra Tamar-feltet. Selskapet betaler i dag 6 dollar per MMbtu sammenlignet med 4,70 per MMbtu for private strømprodusenter i dag. IECs kontrakt med Tamar er på 1,2 milliarder dollar over 15 år, og er hovedkontrakten for Tamar.

Rekordhøy skyskraper

Plan og bygningskomiteen i Ramat Gan har godkjent byggeplanene for en 440 meter høy skyskraper i Ramat Gan, nær Diamond Exchange. Skyskraperen vil ha 111 etasjer når den står ferdig. Dagens høyeste bygning i Israel er den 68 etasjes Moshe Aviv Tower i Ramat Gan som er 244 meter høyt.

Tzrifin base tømt

Forsvarsdepartementet kunngjorde denne uken at de har ferdiggjort flyttingen og klareringen av Tzrifin basen utenfor Rishon Lezion, som har vært brukt av hæren. Basen utgjør nesten 400 mål og bygninger på til sammen 175,000 kvadratmeter. Israel Land Authority vil nå ta over eiendommen og det skal bygges 5,000 nye boliger på den.

Fall i boligpriser

Bank of Israel advarte denne uken om at boligprisene kan komme til å falle kraftig i Israel i nær fremtid. Over halvparten av israelernes gjeld er i husvære. Den største trusselen mot Israels økonomi er et krakk i boligmarkedet. Men eksperter tror at Israel tåler et fall på 15 prosent uten problemer, skriver Globes.