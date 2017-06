Nyhetssammendrag 29. juni 2017

FN-sjef til Israel

FNs generalsekretær Antonio Guterres kommer på sitt første offisielle besøk til Israel i august. Han vil bli tatt imot av statsminister Binyamin Netanyahu og president Reuven Rivlin, og han vil få en orientering om sikkerheten i regionen og han skal besøke Yad Vashem. FN-ambassadør Danny Danon vil reise med Guterres, og han sa at han så frem til å vise generalsekretæren det virkelige Israel, som er som en fremgangsrik og stabil øy i et turbulent Midt-Østen.

Håvet inn 400 millioner

Nystartede bedrifter i Israel tok inn over 400 millioner dollar i frisk kapital fra investorer i juni måned. Hittil i år har slike bedrifter tatt inn nesten 2 milliarder dollar i kapital, som kommer fra investorer som har tro på de nystartede bedriftenes produkter og teknologi, skriver Globes.

Krig og terror når Israel

En rakett fra krigen i Syria landet inne på israelsk siden av Golanhøydene onsdag kveld. Raketten landet i et åpent område og det ble ikke meldt om skader. Kort tid etterpå skjøt Israel mot den syriske stillingen raketten kom fra. Tidligere på ettermiddagen angrep en arabisk terrorist en israelsk soldat i Hebron. Terroristen ble skutt og drept.

Brasil nektet jøder visum

Den brasilianske regjeringen nektet under Den andre verdenskrig å gi visum til 16,000 jøder som forsøkte å flykte fra naziregimet, ifølge nye dokumenter som er offentliggjort i Brasil fra perioden. Tallet er basert på månedlige rapporter fra brasilianske diplomater i Tyskland under krigen. Men historikere tror tallet kan være høyere ettersom presidentene Getulio Vargas og Eurico Gaspar Dutra (tiden 1937 og 1950) nedla forbud for utenriksdepartementet å utstede visum mens de satt som statsledere. Tallene og kildene fra perioden ble lagt frem av Brasils Virtuelle Arkiv om Holocaust og Antisemittisme Instituttet.

Olmert løslates

Tidligere statsminister Ehud Olmert fikk innvilget sin søknad om å bli løslatt før dommen hans på 27 måneder var sonet. Israel Prison Service kunngjorde at han vil bli satt fri søndag. Men riksadvokaten kan komme til å anke beslutningen.

200 immigranter fra Amerika

Over 200 jødiske immigranter kommer fra Nord-Amerika og til Israel den 4. juli på et charterfly i regi av aliyaorganisasjonen Nefesh B’Nefesh (NBN). Immigrantene kommer fra 16 ulike delstater i USA og tre provinser i Canada. De består videre av fem tvillingpar, 34 familier, 78 barn og 51 enslige. 47 av dem planlegger å slå seg ned på landsbygda i Israel. NBN har tilrettelagt aliya for over 50,000 jøder fra Nord-Amerika og Storbritannia de siste ti årene.