Nyhetssammendrag 30. juni 2017

Netanyahu til Kolhs begravelse

Statsminister Binyamin Netanyahu reiser fredag til Tyskland hvor han skal delta i tidligere rikskansler Helmut Kohls begravelse. Kohl var en av Israels store venner, sa statsminister Netanyahu. Begravelsesseremonien finner sted i den franske byen Strasbourg, og det er ventet at en rekke statsledere fra flere land vil delta. Kohl gikk bort 16. juni, 87 år gammel.

Sterk kritikk av FN

USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, kom denne uken med flengende kritikk av FNs Sikkerhetsråd for å ha unnlatt å komme med noen som helst reaksjon på Irans gjentatte brudd på FN-resolusjonen som banet vei for atomavtalen i 2015. Hun viste til en rekke eksempler på Irans brudd på avtalen og at rådet som har virkemidler tilgjengelig, ikke har foretatt seg noe som svar på bruddene. -Virkemidlene er her for en grunn. Dette rådet burde håndheve dem, sa Haley.

Irans brudd på avtalen

USA mener at Iran med vilje har kommet med gjentatte brudd på atomavtalen fra 2015, som førte til at de økonomiske sanksjonene mot Iran ble hevet. Landet har utført en serie med ballistiske rakett utskytinger, smuglet våpen og kjøpt raketteknologi og nektet å håndheve reiseforbudet for iranske militære representanter.

Tyskland godkjenner avtale

Den tyske avisen Der Spiegel melder at myndighetene i landet har godkjent ubåtavtalen med Israel til en verdi av 1,5 milliarder dollar. Kontrakten innebærer leveranse av tre ubåter som kan utstyres med atomraketter, og disse er i tillegg til Israels fem andre i Dolphin-klassen. Men Tyskland har en klausul i kontrakten som gjør at de kan gå tilbake på den dersom det blir dokumenter korrupsjon i forhandlingene om den. Både Israel og Tyskland gransker forholdet mellom ThyssenKrupp og statsminister Binyamin Netanyahus private advokat David Shimron, som angivelig håndterte forhandlingene som resulterte i kontrakten.

Mer penger til forsvar

Budsjettkomiteen i Representantenes hus og forsvarskomiteen i Senatet i USA har gått inn for å bevilge ytterligere 705 millioner dollar for forskning og utvikling av de israelske forsvarssystemene Iron Dome, David’s Sling, Arrow-2 og Arrow-3. Dette er en økning på 558 millioner dollar fra president Donald Trumps foreslåtte bevilgning, og kommer i tillegg til den militære bistandspakken fra USA til Israel.

Cyberangrep mot sykehus

Flere israelske sykehus ble utsatt for et cyberangrep denne uken, tilsvarende de som har rammet datamaskinene til mange andre land og store og små selskaper. Men dataangrepene mot de israelske institusjonene førte ikke frem, fordi sykehusenes datamaskiner og nettverk var beskyttet mot virusene.