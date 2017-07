Nyhetssammendrag 03. juli 2017

Veto mot jerusalem-lov

Vetomakten ble brukt av statsminister Binyamin Netanyahu søndag mot et nytt lovforslag som ville forhindret en deling av Jerusalem. Den nye loven som skulle opp i lovkomiteen i Knesset krevde at minst 80 medlemmer av Knesset ville stemt for en deling av Jerusalem før det kunne skje. Det var Jewish Home som fremmet forslaget.

Vil heve besøksforbud

Statsminister Binyamin Netanyahu har beordret forbudet mot Knesset-medlemmer på Tempelplassen hevet om tre uker. Forbudet ble innført etter at palestina-araberne startet opptøyer og angrep mot israelere etter at politikere besøkte Tempelplassen i 2015. Opphevelsen gjelder bare for sju dager, slik at de kan se fri adgang lar seg gjøre uten opptøyer.

Marineskip på besøk

Det amerikanske hangarskipet USS George H.W. Bush ankom lørdag kveld Haifa hvor det skal ligge i fire dager. Det 33 meter lange skiper er det siste av ti amerikanske hangarskip i Nimitz-klassen, og har en besetning på 5,000 og for tiden rundt 90 fly og helikopter om bord. Dette var det første amerikanske hangarskipet til å besøke Israel siden USS Dwight D. Eisenhower besøkte landet i april 2000. På grunn av skipets størrelse – det er vedens største krigsskip – må skipet ligge noe kilometer fra havnen.

Ehud Olmert løslatt

Tidligere statsminister Ehud Olmert ble søndag løslatt fra fengsel etter å ha sonet 16 måneder av en dom på 27 måneder for kurropsjon. Olmert er den første israelske statsministeren til å sone i fengsel. Han ble løslatt på grunn av «god oppførsel».

Kamp-ild når Israel igjen

Ild fra kampene i Syria nådde Israel igjen sist lørdag, nærmere bestemt mellom Quneitra og Valley of Tears. Det var 18 gangen de siste få ukene at ild fra borgerkrigen i nord endte opp inne på israelsk siden av grensen. Det israelske forsvaret (IDF) besvarte ilden med granater.

Økte gass-anslag

Delek Drilling og Israemco Negev 2 LP som er partnerne på Tamar-feltet har økt anslagene på feltets gassreserver. De justerte opp anslaget med 13 prosent over tidligere anslag som var 282 BCM. De tror nå at feltet har minst 318 BCM gass.

Sukkerraffineri stenger

Sugats sukkerraffineri i Kiryat Gat vil bli stengt og lagt ned om seks måneder. Selskapet vil i stedet begynne å importere hvitt sukker fra utlandet. Minst 60 ansatte vil miste jobben for godt. Bakgrunnen for nedleggelsen er at Europa har innført ubegrenset sukkereksport etter ti år med kvoter, og at det derfor ikke er lønnsomt å raffinere sukker i Israel. Sugats anlegg ble opprettet i 2008 etter at Europa stanset nesten all eksport.