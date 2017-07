Nyhetssammendrag 04. juli 2017

Ambassadører i Jerusalem

Israels ambassadør til FN, Danny Danon tok sammen med Jerusalems borgermester Nir Barkat, ni andre FN-ambassadører på en arkeologisk omvisning i hovedstaden. Hensikten var å fremheve byens jødiske historie etter at FN-organisasjoner det siste året har vedtatt at de ikke eksisterer. Diplomatene kom fra, Australia, Estland, Gabon, Kenya, Lesotho, Malawi, Papa New Guinea, Polen, og Togo.

Inviterte Yesha-ledere

Den amerikanske ambassadøren til Israel, David Friedman, inviterte bosetterlederne i Judea og Samaria til ambassadørens residens, for å feire USAs uavhengighetsdag mandag ettermiddag. Andre ledere fra Judea og Samaria ble også invitert. Oded Ravivi som er leder for Efrat Regional Council sa at det etter den nye administrasjonen i USA er oppstått et styrket bånd mellom dem og amerikanerne.

Dumpet syre

Miljøverndepartementet har innledet en kriminell etterforskning av Rotem Chemicals etter at flere tusen tonn med syre-avfall ble dumpet i et naturreservat fredag. Israel National Parks Authority sa i går at Nahal og Ashalim parkene vil bli stengt i ett år fremover. Oppryddingen etter sølet kan ta flere år og koste millioner av shekel. Det er uklart hvordan syreavfallet ble dumpet.

Hetebølge

Magen David Adom har siden søndag behandlet 367 personer som følge av hetebølgen som har feid over Israel de siste to dagene. MDA sa at de fleste fikk behandling for utmattelse eller at de svimte av, som følge av heten.

Rekordstort strømforbruk

Israel Electric Corporation (IEC) meldte mandag at det ble satt ny rekord i strømforbruk i landet. Klokken 15.00 mandag ble det brukt 12,438 megawatt strøm, mens temperaturen i Jerusalem var 37 grader og ved Dødehavet var den 43 grader.

Besøkte hangarskip

Statsminister Binyamin Netanyahu og hans kone Sara besøkte mandag det amerikanske hangarskipet USS George H.W. Bush som ligger utenfor Haifa i fire dager. Skipet med et mannskap på 5,000 er på besøk i Israel og skal være der til over 4. juli som er USAs uavhengighetsdag. -Dette flotte hangarskipet er som en flytende øy av Amerika. Det er et symbol for verden over frihet og seier, sa Netanyahu til mannskapet. Han la til at mannskapet utfører en «god tjeneste» der de er.

Dow Chemical til Israel

Den amerikanske kjemigiganten Dow Chemical skal åpne kontor i Tel Aviv. Selskapet sier at det er få andre steder i verden med så solid vekst i brutto nasjonalprodukt og så mye innovasjon som i Israel. Selskapet håper å kunne bidra med material-løsninger til veksten som finner sted i landet.

Brann i Binyamin

Det brøt ut brann i et industriområde Matityahu i Binyamin regionen mandag ettermiddag. Fire fabrikker og 12 biler ble rov for flammene. En person ble behandlet for røykskader.