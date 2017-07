Nyhetssammendrag 05. juli 2017

Statsbesøk fra India

Den indiske statsministeren Nerandra Modi landet tirsdag ettermiddag i Israel. Dette er det første besøket til Israel av en indisk statsminister siden de to landene åpnet formelle forbindelser i 1992. Modi ble tatt imot av statsminister Binyamin Netanyahu på Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv. Hensikten med besøket er å styrke de økonomiske forbindelsene mellom landene og besøket vil ikke inkludere samtaler om sikkerhetssaker.

Flytter ikke ambassade

Statsminister Nerandra Modi kunngjorde før sin ankomst til Israel at han ikke hadde planer om å besøke Ramallah hvor PLO-myndigheten holder til. Han gjorde det klart at India støtter to-statsløsningen på konflikten mellom Israel og palestina-araberne, og han hadde nylig et møte med PLO-leder Mahmoud Abbas. Modi sa i et intervju med Israel Hayom at de ikke har tenkt å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem med mindre prosessen mellom Israel og palestina-araberne tar omfattende skritt fremover.

Olmert fikk delvis amnesti

Tidligere statsminister Ehud Olmert som ble løslatt fra fengsel sist søndag etter å ha sonet 16 av en dom på 27 måneder, fikk delvis amnesti av president Reuven Rivlin. Betingelsene for løslatelsen er konfidensielle, men presidentens amnesti gjør at Olmert kan reise utenlands og han har ikke lenger meldeplikt til fengselet hver 14. dag.

Avverget terrorangrep

Grensepolitiet og politiet i Jerusalem arresterte seks personer i en bil ved Mizmorah utenfor Jerusalem mandag. De seks er alle fra Nablus (Sikem) og var på vei inn til Jerusalem da de ble stanset. I bilen fant politiet en bag med kniver, sjokkgranater og Molotov-cocktail foruten annet brennbart materiale. Krysset med vaktposten ble øyeblikkelig stengt og bombeekspert tilkalt. Politiet tror at et terrorangrep ble avverget som følge av arrestasjonen.

Etterforsker uhell

Det israelske forsvaret (IDF) har innledet en intern etterforskning etter at en løytnant ble skutt med skarp ammunisjon under en øvelse i Hebron tirsdag. Løytnant David Golovenchich (22) fra Efrat ble skutt av en vakt ved Gilbert vaktpost. Det er uklart hvorfor en av vaktene hadde fingeren på avtrekkeren mens øvelsen pågikk.

Flyttet til Israel på 4. juli

På den amerikanske uavhengighetsdagen 4. juli landet et Boeing 777 passasjerfly fra El Al på ben Gurion flyplassen med over 200 immigranter fra Nord Amerika. De fleste kom fra 16 delstater i USA, og en mindre kontingent kom fra tre kanadiske provinser.