Nyhetssammendrag 06. juli 2017

India: «Familiært vennskap»

Den indiske statsministeren Narendra Modi som innledet sitt offisielle besøk i Israel på tirsdag, understreket i en tale i går betydningen av det «familiære» vennskapet mellom de to landene. Han lovpriste forbindelsene mellom landene som har vokst i rekordfart og spesielt handelsforbindelsene. Modi er den første indiske statsministeren til å besøke Israel.

Nye boliger i Jerusalem

De lokale myndighetene i Jerusalem planlegger å godkjenne bygging av 800 nye boliger i den østlige delen av Jerusalem de kommende månedene. Boligene vil bli bygd i Pisgat Zeev, Gilo Neve Yaakov og Ramot. Dette blir de første nye boligene som skal godkjennes etter at USAs president Donald Trump ba statsminister Binyamin Netanyahu om å «begrense» nybyggingen i februar i år. Lokale myndigheter skal også godkjenne 114 nye boligenheter i arabiske deler av hovedstaden.

UNESCO tonet ned resolusjon

FN-organisasjonen UNESCO tonet denne uken ned en resolusjon som fordømte israelske aktiviteter i den gamle delen av Jerusalem. Ti nasjoner stemte for resolusjonen, åtte avstod mens Jamaica, Filipinene og Burkina Faso stemte mot. Resolusjonen var fremmet av Jordan, og den refererte fremdeles til Israel som «okkupasjonsmakten» i Jerusalem og gjentok tidligere resolusjoner som fornektet Israels historiske krav over den østlige delen av byen.

DNA-spor i Buenos Aires

Nye beviser er oppdaget i forbindelse med terrorbombingen av det jødiske senteret i Buenos Aires i Argentina i 1994. DNA-spor som ikke tilhørte de 85 ofrene etter bombingen eller de flere hundre skadde er oppdaget. Og dette sporet peker i retning av Ibrahim Hussein Berro, som angivelig var Hizballah-mannen bak bombingen, skriver Algemeiner. Det var et kjemisk laboratorium tilhørende Argentine Federal Police som fant DNA-sporene. Hizballah har hele tiden hevdet at Berro ble drept i et sammenstøt med Israel i Sør-Libanon dagen før bombingen i Argentina. Riksadvokat Alberto Nisman som etterforsket sakenhevdet i en rapport at bombeattentatet ble utført av en selvmordsterrorist. Nisman ble funnet død i januar 2015 kvelden før han skulle offentliggjøre en rapport om saken som impliserte flere av landets fremste ledere, foruten Iran og Hizballah.

Lysere tider Israel Brasil

Israelske og brasilianske myndigheter har de siste ukene holdt møter for å styrke handelen mellom landene. Økonomiminister Eli Cohen møtte i forrige uke sin brasilianske motpart, mens Brasils handelsminister nylig besøkte Israel med en delegasjon på 15 medlemmer. Landene har diskutert konkrete økonomiske prosjekt og tatt til orde for felles industriell forskning og utvikling fra selskaper i landene. Handelen mellom landene var i fjor på 1,12 milliarder dollar.