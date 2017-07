Nyhetssammendrag 07. juli 2017

UNESCO: Patriarkens grav arabisk

FN-organisasjonen UNESCO stemte fredag for å erklære Patriarkens grav i Hebron for et palestina-arabisk kulturminne som må inn på verdensarvlisten. UNESCO sa videre at «kulturminnet» er i fare og må vernes. 12 nasjoner stemte for resolusjonen, mens tre stemte mot og seks avstod fra å stemme. De tre nasjonene Polen, Kroatia og Jamaica forlangte en hemmelig avstemming, og det førte til munnhuggeri slik at sikkerhetsvakter måtte kalles inn.

Kulturell utrenskning

UNESCO har de siste par årene kommet med en serie med anti-Israel resolusjoner som tilsynelatende har til hensikt å eliminere jødisk tilhørighet i Israel. Israels ambassadør til FN, Danny Danon sa at UNESCOs resolusjon er et forsøk på å kutte Israels røtter til Hebron, og det er både skammelig og støtende, og eliminerer UNESCOs troverdighet. UNESCO har «registrert» Patriarkens gravs lokalitet i «Staten Palestina».

UNESCOs anti-semittisme

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa etter UNESCOs avstemming fredag at organisasjonen er en politisk vridd og anti-semittisk organisasjon som tar skandaløse beslutninger. -Ingen av beslutningene som denne irrelevante organisasjonen har tatt vil skade våre historiske rettigheter til dette stedet eller vårt land. Våre rettigheter er flere tusen år gamle, sa han.

Indisk statsbesøk over

Indias statsminister Narendra Modis historiske besøk til Israel ble avsluttet torsdag ble betegnet som en stor suksess for Israel. Statsminister Binyamin Netanyahu tok Modis på helikopterreise flere steder i Israel, og Modi var imponert over det han så, ifølge media. Det er bare et par tiår siden India insisterte på at landets pass var gyldig i alle land, men unntak av Israel. India var også blant de landene som var imot opprettelsen av jødestaten i 1947. Besøket viste videre at Israel kan styrke og utvide forbindelsene med andre land uten en «fredsprosess» med palestina-araberne, noe USAs tidligere utenriksminister John F. Kerry for et par år siden hevdet var umulig. Modi inviterte også Netanyahu på offisielt besøk til India.

Sør-Afrika vil nedgradere

Det regjerende partiet i Sør-Afrika, African National Congress (ANC), kunngjorde denne uken intensjonen om å nedgradere landets ambassade i Israel til et «interessekontor». De begrunnet dette med at de ønsket å sende et sterkt budskap til Israel og resten av verden om deres misnøye med «Israels okkupasjon og kontinuerlige brudd på palestina-arabernes menneskerettigheter».

Demilitarisert sone i Syria

I et telefonmøte mellom statsminister Binyamin Netanyahu og Russlands president Vladimir Putin torsdag, tok Netanyahu til orde for opprettelsen av en demilitarisert sone i den sørlige delen av Syria mot Israel. Israel skal ha oppfordret både USA og Russland til å arbeide for dette, og iranske styrker og Hizballah skal stenges ute fra sonen.