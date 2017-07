Nyhetssammendrag 10. juli 2017

Kuttet mer til UNESCO

Statsminister Binyamin Netanyahu kunngjorde fredag at Israel vil kutte ytterligere 1 million dollar i sin medlemskontingent til UNESCO, etter at de timer i forveien uke vedtok at Hebron og Patriarkens grav var palestina-arabiske kulturminner og ikke jødenes. Netanyahu sa at midlene de nå kutter vil gå til opprettelsen av et museum over kulturarven til det jødiske folket i Kiryat Arba og Hebron, og andre tiltak relatert til jødenes tilhørighet i byen. Israel har dermed kuttet 10 millioner dollar i overføringer til UNESCO siden desember i fjor.

USA vil revurdere UNESCO

Den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley sa at UNESCOs beslutning i forrige uke om Hebron var tragisk og en historisk krenkelse. Hun la til at anti-Israel resolusjonen fredag, den andre på en uke, ville føre til at USA nå vil revurdere sine forbindelser med FN-organisasjonen.

Araber ba om unnskyldning

En arabisk ambassadør til UNESCO ba fredag om unnskyldning til Israels ambassadør Carmel Shama-Hacohen for voteringen om Hebron. Den israelske avisen Yediot Aharonoth publiserte et bilde av mobiltelefonen til Shama-Hacohen som viste tekstmeldinger frem og tilbake, hvor den arabiske ambassadøren beklaget utfallet. Meldingene indikerte at det var press på dem men at ikke alle som stemte for, var personlig for resolusjonen.

Høyeste bygning

Azrieli Sarona skyskraperen i Tel Aviv har nå fått den formelle ferdiggodkjennelsen fra lokale myndigheter og er derfor formelt Israels høyeste bygning. Den 238,5 meter høye strukturen er 3,5 meter høyere enn Aviv Tower i Ramat Gan. Den nye skyskraperen kostet 1,6 milliarder shekel har 61 etasjer og en underjordisk parkeringsgarasje med plass til 1,250 biler. Det tok seks år å bygge den, og den har 33 heiser som går opp og ned med hele ni meter i sekundet. Utsiden er dekt av 58,000 kvadratmeter glass.

Nedgang i boligsalg

Det ble kjøpt og solgt 6,500 boliger i Israel i april, og det er 27 prosent færre enn i samme måned i 2016, melder Finansdepartementet. I mai ble det solgt 8,500 boliger og det var 7 prosent færre enn mai i fjor.

Boliglotteri

I alt 36,292 israelske husholdninger har registrert seg i et offentlig «boliglotteri» i regi av staten, hvor 15,000 subsidierte leiligheter vil bli lagt ut for salg rundt om i Israel. Det er anslått at rundt 46,000 husholdninger kvalifiserer for boliglotteriet.

Akvarium i Jerusalem

Israels første akvarium åpner i slutten av denne måneden i Jerusalem. Akvariet okkuperer et bygg på 6,500 kvadratmeter og vil ha 30 tanker med til sammen 2 millioner liter saltvann for de ulike fiskene og artene. Jerusalem ligger 850 meter over havet og har ingen naturlige elver eller vann i nærheten.