Nyhetssammendrag 11. juli 2017

Polen kjøper israelsk

Polen og USA forhandler om leveranse av åtte amerikanske Patriot batteri. Avtalen som skal være klar innen november, har en verdig på 7,6 milliarder dollar. Den inkluderer også leveranse av raketter fra Israels David’s Sling rakettforsvarssystem. Polen vil kjøpe det amerikanske systemet, men det skal utstyres med israelske raketter som er langt rimeligere og som er regnet for å være suverene.

Vil gi UNESCO plass nytt navn

En gruppe innbyggere i Haifa har bedt lokale myndigheter om å gjøre om plassen «UNESCO Square for Tolerance and Peace» etter at FN-organisasjonen i forrige uke kom med flere anti-Israel resolusjoner. Plassen som ligger i den tyske kolonien, er blitt et samlingspunkt for anti-Israel demonstrasjoner. Innbyggere ønsker at den skal oppkalles etter Nobels prisvinner Vered Hulda-Gurevich, Haifa borgermester Aryeh Gurel eller statsminister Shimon Peres. Da FN i 1975 vedtok en resolusjon som likestilte sionisme med rasisme, endret Haifa FN Boulevard til Zionism Boulevard.

Vold i arabiske samfunn

Arabiske lokalsamfunn i Israel har vist en tendens til økende vold mellom innbyggerne. Hittil i år er det begått 39 mord og 400 skyteepisoder, ifølge offisielle tall. Det finnes flere hundre tusen illegale våpen i arabiske lokalsamfunn, og myndighetene anslår at rundt 80 prosent av alle illegale våpen i Israel er å finne i arabiske lokalsamfunn.

Økonomisk vekst

Bank of Israel, landets sentralbank, har besluttet å beholde den lave utlånsrenten på 0,1 prosent i en måned til. Bakgrunnen for dette er at inflasjonen de neste tre årene ligger under det forventede nivået på 1-3 prosent. Banken tror at veksten i 2017 vil ende opp på 3,4 prosent.

Økt turisme i juni

I alt 303,000 turister ankom Israel i juni 2017. Det er 28 prosent mer enn i samme måned for ett år siden. Den første halvdelen av 2017 ankom 1,74 millioner turister jødestaten og det er 26 prosent mer enn i 2016, og dette er også ny rekord for Israel. Turistene la igjen 9,4 milliarder shekel i landet. Den største økningen var fra Kina med 76 prosent, etterfulgt av Russland med 30 prosent og USA, som utgjør den største gruppen, hadde en økning på 20 prosent.

Robotkirurger

Det israelske selskapet Mazor Robotics Ltd., kunngjorde at de har mottatt ordre for 19 robotkirurger i andre kvartal i 2017. De regner med at selskapet vil ha en omsetning på 15,4 millioner dollar i kvartalet, noe som er nesten dobbelt så mye som i samme periode i fjor. 16 av robotmaskinene er bestilt fra USA.