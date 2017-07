Nyhetssammendrag 12. juli 2017

Husarrest i ubåt-sak

Tidligere leder i den israelske marinen Eliezer Marom ble tirsdag arrestert og satt i husarrest i forbindelse med etterforskningen rundt ubåt-kontrakten med Thyssen-Krupp verftet i Tyskland. Politiet etterforsker mulig korrupsjon blant de som deltok i beslutningen om kontrakten, og blant disse er nære medarbeidere av statsminister Binyamin Netanyahu. Politiet hevder å ha et dokument som viser Thyssen-Krupps utgiftsposter som indikerer at israelske ledere kan ha blitt bestukket som en del av avtalen om bestilling av nye ubåter.

Kritiserte utenriksminister

Statsminister Binyamin Netanyahu kritiserte tirsdag den irske utenriksministeren Simon Coveney som var på besøk i Israel. Kritikken var rettet mot Irlands støtte til palestina-araberne, og spesielt at Irland har unnlatt å fordømme PLO-myndighetens glorifisering av terror, og, for å støtte NGO grupper som tar til orde for å ødelegge Israel. Coveney besøkte Yad Vashem under sitt besøk i Israel.

Stjal antikke søyler

Israelske myndigheter arresterte nylig to palestina-arabiske tyver som forsøkte å stjele søyler og andre antikke gjenstander fra en kirke som stammer fra bysantinske perioden. De to ble pågrepet i Tekoa med tre søyler fra kirken. Israelske myndigheter understreket at de vil fortsette sin kampanje mot «antikktyver».

Kanoner var private

Undersøkelser gjort ved Tel Aviv University indikerer at tre kanoner som ble funnet utenfor kysten av Megadim nord i Israel i 1972 og 2013 kan ha vært i privat eie av handelsmenn i stedet for en fremmed marinestyrke slik man trodde tidligere. Journal of Archeological Science skriver at kanonene trolig var en del av en våpenforsyning i et skip som forliste utenfor Haifa på 16 eller 1700 tallet.

Ny leder i Arbeiderpartiet

Tidligere miljøvernminister Avi Gabbay som gikk inn i Arbeiderpartiet for bare seks måneder siden, vant mandag kampen om lederposisjonen i partiet. Gabbay fikk 52 prosent av stemmene, mens partiveteran Amir Perez fikk 47 prosent. Gabbay sa at Arbeiderpartiet under hans ledelse kan vinne over Binyamin Netanyahu.

Hetebølge fortsetter

Israel har hatt en hetebølge på flere uker, og meteorologene sier at den vil fortsette i minst en uke til. I Beit Shean dalen i går var det 42 grader, mens det i Arava var 39 grader. I Jordandalen ble det målt 43 grader. Det har vært stor trafikk av ferierende israelere til elver og kilder hvor de kan finne litt ly for varmen, skriver Ynet.

Greenblatt i Israel

Det hvite hus spesialutsending til Midt-Østen, Jason Greenblatt kom mandag til Israel for en ny runde samtaler med Israel og palestina-araberne. Det planlegges angivelig en «fredskonferanse» eller «møte» en gang i september. Greenblatt som har vært i Israel seks ganger etter at Donald Trump ble president, besøkte mandag Vestmuren hvor han ba for savnede israelske soldater.