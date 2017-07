Nyhetssammendrag 13. juli 2017

Fryser arabisk utvidelse

Det israelske sikkerhetskabinettet besluttet onsdag å midlertidig stanse planene for bygging av 14,000 nye boliger i den palestina-arabiske byen Qalqilya. En endelig beslutning vil bli tatt om 10 dager. Byggeplanene ble godkjent i fjor mot at palestina-araberne beholdt ro og orden i området, men mange medlemmer av regjeringen vurderer nå å sette en stopper for planene. Qalqilya er den tettest befolkede palestina-arabiske byen utenom Gaza, og de 14,000 boligene reflekterer maksimal utvidelse i byen frem til 2035, og bare halvparten vil trolig bli påbegynt i nær fremtid.

Direktefly til Mekka

Kommunikasjonsminister Ayoub Kara arbeider angivelig for å overtale Saudi Arabia til å åpne for direktefly mellom Tel Aviv og Mekka, slik at israelske muslimer skal kunne gjøre pilegrimsreise til stedet. Flere tusen israelere gjør reisen hvert år men de må reise med buss til Jordan og Saudi Arabia.

Rørledning til Tyrkia

Den tyrkiske energiministeren Berat Albayrak planlegger angivelig et besøk til Israel mot slutten av året for å inngå en avtale med Israel om bygging av en gassrørledning fra Israel til Tyrkia. Albayrak som er svigersønn av president Recep Tayyip Erdogan er også en nøkkelperson i den innerste maktsirkelen i Tyrkia. En eventuell avtale vil innebære et omfattende diplomatisk skritt for Tyrkia som i fjor gjenopprettet forbindelser med Israel etter å ha brutt dem i 2010.

Førtidspensjonerer 600

Bank Leumi kunngjorde denne uke at de vil tilby førtidspensjon til 600 ansatte som et ledd i å gjøre banken mer effektiv og kutte kostnader. I tidsrommet 2012 – 2016 kuttet de 2200 ansatte. Pakken til de 600 vil trolig koste over 500 millioner shekel.

Ben Gurion på 8. plass

Israels hovedflyplass Ben Gurion utenfor Tel Aviv er den 8. beste flyplassen i verden, ifølge bladet Travel + Leisures lesere. Det amerikanske reisebladet ba leserne om å rangere flyplassene, og Singapores Changi kom på førsteplass og de scoret 90 av 100. Ben Gurion til sammenligning, scoret 79 av 100.

Må bruke epost

Offentlige kontorer og etater i Israel vil i nær fremtid bli pålagt å kommunisere med borgere via epost. Knesset har fremmet et lovforslag som gjør at alle etater må bruke epost dersom kundene kontakter dem via epost. Det vil også gjelde private selskaper som telefonselskapet, kabelfjernsynsformidlere og andre.

easyjet åpner nye ruter

Lavprisselskapet easyJet kunngjorde denne uken at de vil åpne to ny e flyruter fra Israel til Italia. Den ene vil gå fra Tel Aviv til Napoli og den andre til Venezia. easyJet begynte flyvninger til og fra Israel i 2009 med den første ruten fra London til Tel Aviv.