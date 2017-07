Nyhetssammendrag 14. juli 2017

Terror i Jerusalem

To israelske politibetjenter ble skutt ned utenfor Lions Gate i den gamle delen av Jerusalem fredag morgen og begge døde av skadene. En tredje person ble skadet. Gjerningsmennene var tre palestina-arabiske terrorister som var på Tempelplassen, og da de så politimennene skjøt de dem og flyktet tilbake til Tempelplassen. Politiet tok opp jakten på de tre og samtlige ble skutt og drept. Terroristene hadde flere pistoler på seg.

Fikk trolig hjelp fra Waqf

Politiet etterforsker nå hvorvidt de tre terroristene på Tempelplassen hadde hjelp fra Waqf, den jordanske gruppen som administrerer Tempelplassen. Flere personer skal være pågrepet, inkludert en representant for Waqf, mistenkt for å ha hjulpet de tre terroristene. Overvåkningskamera indikerer at vedkommende kan ha vært med på handlingene. Channel 2 melder at det skal være mistanke om at Waqf har lagret våpnene som ble brukt i terrorangrepet. Politiet gjennomførte også en razzia i hjemmene til terroristene som kom fra Umm al-Fahm nord i Israel.

Stengte Tempelplassen

Statsminister Binyamin Netanyahu sammenkalte sikkerhetskabinettet umiddelbart etter terrorangrepet i Jerusalem fredag. Det ble besluttet å stenge Tempelplassen øyeblikkelig, selv om det var fredag og muslimene vanligvis flokker til plassen for fredagsbønnen. Det er uklart når den blir åpnet igjen, men Jordan hadde oppfordret Israel til å åpne plassen, noe Israel kategorisk avviste.

Gravlagt fredag

De to politibetjentene som ble myrdet av terrorister i Jerusalem fredag morgen, ble stedt til hvile senere på dagen. De to var Haiel Sitawe (30) som etterlater seg kone og en tre uker gammel sønn, og Kamil Shnaan (22), sønn av tidligere knessetmedlem Shachiv Shnaan. Begge var drusere og kom fra landsbyer nord i landet. De ble stedt til hvile fredag ettermiddag. Kamil Shnaan skulle forlove seg i neste uke, ifølge israelske medier.

Canada fjerner merkelapp

Mattilsynet i Canada trakk torsdag tilbake et forbud for alkoholutsalg mot å selge israelsk produsert vin fra Judea og Samaria som om den var «laget i Israel» (Made in Israel). Tilsynet sa at de ikke hadde tatt i betraktning frihandelsavtalen mellom Canada og Israel, og den sier i klartekst at denne vinen kan selges med merket «Made in Israel». Mange land har forsøkt å merke israelske varer fra områdene som araberne krever som om de er produsert i «okkupert» land.

Boligmangel i Israel

Kreditgraderingsgruppen Standard & Poor’s (S&P) sier at det er for tidlig å si noe om hvorvidt boligprisene i Israel har nådd toppen. De anslår imidlertid at Israel har en manko på mellom 150,000 og 200,000 boliger. S&P mener imidlertid at israelsk industri er sunn til tross for en sterk kurs på landets valuta.