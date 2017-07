Nyhetssammendrag 17. juli 2017

Nye sikkerhetstiltak

Israel har besluttet å installere nye metalldetektorer på Tempelplassen for å hindre at muslimer som besøker stedet kan ha med seg våpen og eventuelt lagre dem der for fremtidige aksjoner. Tempelplassen ble stengt fredag etter dobbeltdrapet på to politimenn av tre terrorister som brukte Tempelplassen som utgangspunkt for aksjonen, og plassen var stengt frem til søndag.

Waqf nekter sikkerhetstiltak

Det muslimske overoppsynet på Tempelplassen, Waqf, nekter å samarbeide med Israels nye sikkerhetsprosedyrer på Tempelplassen etter fredagens drap på to politimenn. Waqf hevdet at de nye tiltakene, metalldetektorer for alle som kommer inn, bryter med «status quo» ordningen på plassen. Waqf er imot bruk av metalldetektorer generelt sett. Etter drapene i forrige uke fant politiet utstyr for bruk under opptøyer inne på plassen.

Jordan lovpriste terrorister

Dagen etter at Jordans kong Abdullah fordømte terroraksjonen i Jerusalem, lovpriste imidlertid det jordanske parlamentet de to terroristene som myrdet to politimenn. Parlamentsleder Atef Tarawneh la skylden for aksjonen på Israel samtidig som han velsignet familiene til de tre terroristene. Da det ble lest opp en bønn for «sjelene» til de tre stod parlamentet opp i respekt for de tre.

Mot våpenhvileavtale

Statsminister Binyamin Netanyahu sa søndag at han er imot våpenhvileavtalen i Syria som Russland og USA har meklet frem. Bakgrunnen er at avtalen ikke omfatter Irans militære ambisjoner i området og gjør at Iran kan styrke sitt permanente nærvær på grensen mot Israel.

Renoverer synagoge

Myndighetene i Egypt har godkjent planer for renoveringen av en 160 år gammel jødisk synagoge i Alexandria. Prislappen er 2,24 millioner dollar. Synagogen ble bygd i 1850 men ble stengt for noen måneder siden etter at taket i den delen som rommet kvinner kollapset. Selv om egyptisk lov krever at jødene selv betaler for dette, besluttet myndighetene likevel å betale for renoveringen.

Olje i California

Det israelske oljeselskapet Modiin Energy kunngjorde i går at de har funnet indikasjoner på et drivverdig oljefelt i California i USA. Modiin er involvert i flere andre prøveboringer i California.

Økonomisk vekst

Statistisk Sentralbyrå melder at Israels økonomi vokste med 1,4 prosent i første kvartal i 2017. Det er en oppjustering fra 1,2 prosent tidligere, men likevel ikke spesielt god. Bank of Israel har oppjustert den forventede veksten på årsbasis fra 2,8 prosent til 3,4 prosent i 2017.

Vegetarmarked

Tel Aviv har fått sitt første supermarked for vegetarianere. Hagal Hayarok ligger i Carmel Market og er på 100 kvadratmeter. Det er det første vegetarsupermarkedet i det som skal bli en kjede i Israel.