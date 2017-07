Nyhetssammendrag 18. juli 2017

Statsminister på statsbesøk

Statsminister Binyamin Netanyahu er denne uken på et fem dager langt statsbesøk, først i Frankrike og så til Ungarn. Netanyahu møtte i helgen Frankrikes president Emmanuel Macron hvor de markerte at det var 75 år siden franske jøder ble deportert under Holocaust. Mandag fløy han og kona Sara videre til Ungarn hvor de skal være i tre dager. Netanyahus besøk markerer første gang i historien siden kommunismen i Øst-Europa falt, at en israelsk statsminister besøker landet.

Uro på Tempelplassen

Flere titalls muslimske demonstranter kom i sammenstøt med politiet utenfor gamlebyen i Jerusalem mandag. Det begynte med at muslimene blokkerte en gate til Lions Gate og politiet ble innkalt. De ble møtt med stein og andre objekter som ble kastet mot dem. Bakgrunnen for muslimenes blokade var innføringen av metalldetektorer for å komme inn på Tempelplassen etter at tre terrorister sist fredag smuglet våpen inn og myrdet to israelske politimenn.

Tempelplassen åpner for jøder

For første gang på flere år ble Tempelplassen mandag åpnet for jøder og de kunne ferdes uten å bli ledsaget av Waqf eller andre islamske myndigheter. Tempelplassen ble stengt fredag etter terroraksjonen, og åpnet søndag for muslimer og mandag for ikke-muslimer.

Israels sikkerhet i betraktning

Russlands utenriksminister Sergey Lavrov sa i går at Israels sikkerhetsbehov ble tatt i betraktning under våpenhvileavtalen i Syria, som ble meklet frem av Russland og USA. Statsminister Binyamin Netanyahu har uttrykt bekymring over avtalen fordi den kan føre til at Iran får et permanent fotfeste i Syria, nær grensen til Israel. Lavrov sa i går at USA og Russland hadde tatt Israels behov i betraktning da de la frem avtalen uten at han gikk i detaljer. Israel frykter blant annet at Iran kan karve ut en sammenhengende korridor fra Libanon til Iran.

Hamas ser vestover

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas har bedt Algerie om tillatelse til å åpne kontor i byens hovedstad. Algerie har ikke svart på henvendelsen, som kom etter at andre Hamas-vennlige land i Midt-Østen som Qatar har vist Hamas døra i sommer.

Soper inn penger

Ny oppstartede høyteknologiselskaper i Israel soper inn penger fremdeles. De første 17 dagene av juli måned tok 15 selskaper inn 215 millioner dollar i ny kapital fra investorer. Prognosene fra ulike eksperter går ut på at israelske selskaper vil ta inn rundt 300 millioner dollar i måneden i 2017 i slik kapital.

IAF i flyshow

For første gang på 15 år har Israel Air Force deltatt på et av verdens største militære flyshow. I helgen viste de frem «Samsons» taktiske transportfly under Royal International Tattoo Show i Storbritannia. Flyet er en C-130J Super Hercules produsert av Lockheed Martin i USA, men er modifisert av Israel, og har en lang rekkevidde med en rekke offensive og defensive våpensystemer.