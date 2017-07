Nyhetssammendrag 19. juli 2017

Greskortodoks kirke solgte eiendom

Den greskortodokse kirken i Israel som også er den neststørste eieren av eiendommer i landet har i hemmelighet solgt nesten 700 mål eiendom i Caesarea. Transaksjonen fant sted i juni mellom kirken og et holdingselskap Kariben. Eiendommen inkluderer et stort område som er designert nasjonalpark i Israel. Tidligere denne måneden solgte de 500 mål eiendom i flere av Jerusalems beste strøk til private eiendomsselskaper.

PLO fortsetter «terrortrygd»

PLO-myndighetens budsjett for 2017 viser en sterk økning i «terrortrygden» som går til familiene av terrorister som sitter fengslet i Israel. I inneværende budsjettår økte denne porteføljen med 13 prosent til 158 millioner dollar, sammenlignet med 135 millioner i fjor. I tillegg ble det bevilget 197 millioner dollar i lignende «trygd» til familiene av døde terrorister. Palestinian Media Watch sier at PLO-myndigheten bruker 355 millioner dollar i år på direkte finansiering av terrorisme.

Straffelov i USA

Den amerikanske kongressen er kommet et skritt nærmere i å vedta en lov som vil kutte amerikansk bistand til PLO-myndigheten med mindre de stanser «terrortrygden». Det hvite hus sa i onsdag at de støter hensikten med loven som har fått navnet The Taylor Force Act, og som vil bli votert over i løpet av de kommende ukene. Det hvite hus har til nå ikke ville kommentere loven.

Jerusalem-lov underveis

Medlemmene av Knesset vedtok den første opplesingen av en lov som vil forhindre at Israel gir opp den østlige delen av Jerusalem med mindre forsamlingen stemmer for det med to tredjedels flertall. Hensikten med loven som ble vedtatt med 58 mot 48 under første opplesing er å hindre israelske innrømmelser under diplomatiske forhandlinger.

Møtte sparket ambassadør

Statsminister Binyamin Netanyahu møtte mandag med Mexicos tidligere ambassadør til UNESCO som fikk sparken i fjor etter at han nektet å stemme for en resolusjon som benektet jødenes tilhørighet til Jerusalem. Andres Roemer som er jødisk, møtte Netanyahu i Paris. Han sa han satte stor pris på at Netanyahu møtte ham og han la til at han «har fred i sitt indre» over at han ikke stemte for resolusjonen slik han var beordret til å gjøre.

Ungarn støtter Israel

Statsminister Binyamin Netanyahu har fått god mottakelse under sitt besøk i Ungarn. Landets statsminister Viktor Orban oppfordret EU til å gjenoppta en mer fornuftig linje overfor Israel. –Vi vil igjen erkjenne hva Israel gjør for Europas sikkerhet. Dersom Europa ikke samarbeider med Israel straffer de seg selv. Derfor vil vi i tiden som kommer arbeide for at Israel-EU samarbeidet igjen blir preget av fornuft, sa Orban under et møte med ledere i Ungarn, Polen, Slovakia og Tsjekkia. Netanyahu sa i en privat samtale med disse lederne som lekket ut, at Europa må bestemme seg for hvorvidt de vil leve og vokse eller om de vil krympe for så å forsvinne.