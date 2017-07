Nyhetssammendrag 20. juli 2017

Vold rundt Tempelplassen

Minst 40 palestina-arabiske demonstranter og fem israelske politimenn ble skadet i sammenstøt i det gamle Jerusalem hvor flere tusen muslimer demonstrerte mot de nye sikkerhetstiltakene rundt tempelplassen. Sammenstøtet fant sted samtidig som statsminister Binyamin Netanyahu hadde møte med sikkerhetskabinettet over hvordan de kan dempe spenningen foran muslimenes fredagsbønn. Demonstrantene kastet flasker og stein mot politiet som måtte bruke tåregass og gummikuler mot dem.

Spent før fredagsbønn

Titusener av muslimer er ventet til Tempelplassen fredag for å ta del i den islamske fredagsbønnen. Situasjonen er spent etter at muslimske demonstranter hele uken har aksjonert mot de nye israelske sikkerhetstiltakene som innebærer metalldetektor for de som vil inn på plassen. Detektorene ble tatt i bruk sist søndag etter at tre islamske terrorister smuglet våpen inn på plassen og forrige fredag brukte dem i drapet på to israelske politibetjenter.

Mobiliserer flere tusen

Israel begynte torsdag mobiliseringen av flere tusen politimenn og soldater for å hindre uro i Jerusalem fredag når muslimene drar til Tempelplassen. Polititalsmann Micky Rosenfelt sa at de vil ha 3,000 politimenn i og rundt den gamle delen av Jerusalem, og de vil også begrense adgangen til Tempelplassen. Israels hær kunngjorde at fem bataljoner vil bli stilt til disposisjon dersom det blir behov for dem.

Våpnene smuglet inn

Israelsk politi frigjorde torsdag en overvåkningsvideo fra angrepet ved Tempelplassen sist fredag hvor to israelske politibetjenter ble drept. Videoen viser at de tre terroristene som ble drept, fikk hjelp av en fjerde person som smuglet våpnene inn i en ryggsekk og gjemte dem i Al-Aksa moskeen. Channel 2 meldte at Israel har pågrepet vedkommende og at han er en palestina-araber men navnet er ikke frigitt.

Amerikanske restriksjoner

En komite i Representantens hus i Washington vedtok torsdag nye restriksjoner for bruk av føderale midler i andre land for neste års budsjett. Det blir innført nye restriksjoner på midler til FN så vel som PLO-myndigheten. Blant annet blir det forbudt å gi midler til FN-organisasjoner som ledes av land som støtter terrorisme, og andre midler til FN og andre internasjonale organisasjoner vil bli holdt tilbake inntil det blir lagt frem regnskap for hvor pengene brukes. Overføringer til PLO-myndigheten skal reduseres med like mye som de bruker på terrortrygd, og dersom PLO-myndigheten går til Den internasjonale domstolen i Haag og anlegger sak mot Israel, vil det bli innført sanksjoner mot PLOs «diplomater» i USA. Dersom PLO-myndigheten og Hamas danner en felles «regjering» vil amerikanske overføringer bli kuttet helt, heter det videre i utkastet.