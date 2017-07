Nyhetssammendrag 21. juli 2017

Tre settler knivdrept

En palestina-arabisk terrorist brøt seg inn i et jødisk hjem i bosetningen Halamish fredag kveld og knivstakk tre personer. Samtlige døde. Barna i familien overlevde ved å gjemme seg i et rom i huset. De tre drepte er to menn på rundt 60 og rundt 40, og en kvinne i 40 årene. En fjerde person, en kvinne i 60 årene ble sendt til sykehus med alvorlige skader. En palestina-arabisk ungdom fra en nærliggende landsby stod bak drapene. Terroristen brøt seg inn i huset via et vindu og overrasket familien på 10 som var i ferd med å avslutte sabbatsmåltidet. Palestina-arabiske medier identifiserte terroristen som Omar Al-Abed al-Jalil (19) fra Ramallah-området.

Voldelige protester mot Israel

Tusenvis av palestina-arabere lanserte voldelige demonstrasjoner mot Israel i Jerusalem fredag i protest mot at Israel har innført metalldetektorer til Tempelplassen etter forrige ukes dobbeltmord. Israel sa fredag at de ikke vil kapitulere overfor presset fra palestina-araberne og andre islamske land. Tre palestina-arabere ble ifølge meldinger drept i sammenstøtene og 200 skadet. Det ble kastet stein og flasker mot de israelske sikkerhetsstyrkene som måtte ta i bruk lavkalibret ammunisjon, tåregass og gummikuler. Palestina-araberne kastet stein og flasker mot israelske biler utenfor flere bosetninger.

Protester i andre land

Muslimer i Tyrkia og Jordan holdt fredag store demonstrasjoner til støtte for palestina-arabernes aksjoner i Jerusalem og andre steder i forbindelse med protesten over Tempelplassen. I Amman ropte de slagord som «hvor vakkert det er å drepe soldater fra Jerusalem». I Istanbul fordømte president Recep Tayyip Erdogan bruk av metalldetektorer i Jerusalem mens tusener av tyrkere demonstrerte til fordel for palestina-araberne.

Abbas bryter igjen

PLO-leder Mahmoud Abbas kunngjorde etter de palestina-arabiske opptøyene i Jerusalem fredag at de vil fryse all kontakt med Israel inntil de fjerner metalldetektorene til Tempelassen. Abbas sa han hadde hatt samtaler med Egypt, Saudi Arabia og Marokko og bedt dem om å legge press på Israel. Han oppfordret terrorgruppen Hamas til å bli med å «slå ring» rundt Tempelplassen og å forene seg med hans eget Fatah-parti. Eskaleringen fredag kom en uke etter at tre palestina-arabiske terrorister drepte to israelske politibetjenter utenfor Tempelplassen. De hadde angivelig hjelp fra en fjerdemann som smuglet våpnene deres til Tempelplassen i forkant av drapene. Det var etter dette at Israel innførte metalldetektorer.

Bosetninger kilde til konflikt

Det amerikanske utenriksdepartementet sier i sin årlige rapport om terrorisme at Israel er kilden til «palestina-arabisk ekstremisme». De nevner Israels bosettingspolitikk og «aggressive» bruk av militæret i Judea og Samaria som årsak til den økende voldsspiralen. President Donald Trump lovet under valgkampen i fjor å endre departementets politikk overfor Israel, men hittil har lite skjedd, sier amerikanske kommentatorer.