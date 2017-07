Nyhetssammendrag 24. juli 2017

Skyting ved ambassade

En jordaner ble drept mens en israeler og en annen jordaner ble skadet ved en skyte episode i den israelske ambassaden i Amman, Jordan søndag ettermiddag. Ambassaden ligger i den fasjonable delen Rabiyeh av Amman som er relativt rolig. Det var store demonstrasjoner mot Israel i Amman på fredag, over Israels nye sikkerhetstiltak på Tempelplassen.

Tyrkia fyrer opp under uro

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan advarte i helgen om at Israel ikke kan forvente at den islamske verden skal forholde seg i ro etter at Israel «ydmyket» muslimene ved å ta i bruk metalldetektorer ved Tempelplassen. Han beskyldte også Israel for å ha brutt «grunnleggende menneskeverdier» før han satte seg på et fly til Golf-statene hvor han skal møte arabiske ledere. Erdogan fikk diktator-makt etter en folkeavstemming i april, og har fengslet over 50,000 tyrkere uten tiltale etter kuppforsøket i fjor sommer.

Synagoger vandalisert

De anti-israelske demonstrasjonene i Tyrkia de siste par dagene har skapt stor frykt blant landets jødiske befolkning. Under to demonstrasjoner de siste dagene har muslimer blokkert adgangen til synagoger og de har vandalisert flere synagoger også, før de har forlatt stedene med trussel om at de vil komme tilbake med mindre Israel endrer politikk over Tempelplassen.

Sikkerhetskabinett i møte

Sikkerhetskabinettet ble innkalt til hastemøte søndag kveld for å finne en vei som kan redusere spenningen over Tempelplassen og den tilhørende uroen i Judea og Samaria. Ifølge israelske medier skulle kabinettet gjennomgå videre bruk av metalldetektorer ved Tempelplassen. Da kabinettet møttes torsdag kveld, besluttet de å beholde metalldetektorene. Israelske ledere har notert seg at palestina-arabiske ledere har brukt anledningen til å piske opp stemningen blant palestina-araberne og beskyldt Israel for å ville ta over Tempelplassen.

Greenblatt til Israel

President Donald Trump sendte søndag kveld Jason Greenblatt til Israel i håp om å få dempet spenningen mellom Israel og palestina-araberne etter innførselen av metalldetektorer på Tempelplassen. USA fordømte i helgen de palestina-arabiske terroraksjonene den siste uken, men har forholdt seg relativt taus om konflikten.

Rakett fra Gaza

Terrorister i Gaza skjøt søndag morgen en rakett mot Israel og den landet i et åpent område sør i landet. Dette var den andre raketten på 24 timer. Det ble ikke meldt om skader. En israelsk stridsvogn besvarte angrepene med beskyte en Hamas-stilling i Gaza.

Teva permitterer

Den farmasøytiske giganten Teva Pharmaceutical Industries i Israel har kunngjort at de vil permittere rundt 350 ansatte i Israel. Selskapet har 7,000 ansatte i Israel, og de vil nå gå inn i samtaler med fagforeningen Histadrut om permitteringene ved anleggene i Kfar Saba og Ramat Hovav.