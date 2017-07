Nyhetssammendrag 25. juli 2017

Israel gav etter for press

Sikkerhetskabinettet besluttet mandag å fjerne metalldetektorene ved Tempelplassen. Beslutningen ble tolket som en seier for muslimene i og utenfor Midt-Østen som krevde at Israel fjernet dem. Israel skal i stedet sette opp det de kaller «smart sikkerhetskontroll» samme sted. Dette består blant annet av avansert teknologisk utstyr som skal kunne gjøre samme nytte. Det er kostnadsberegnet til flere hundre millioner shekel. I tillegg skal det stasjoneres flere politibetjenter rundt området.

Sikkerhetsvakt løslatt

To israelske sikkerhetsvakter ved landets ambassade i Amman, Jordan fikk mandag lov til å reise til Israel og krysset over grensen ved Allenby Crossing sent mandag kveld. De to åpnet ild og drepte to jordanere i helgen som var inne på eiendommen til ambassaden for å utføre arbeid. Det var under arbeidet at den ene av de to knivstakk vaktene og ble skutt i selvforsvar. En annen medhjelper ble også skutt og drept. Jordan nektet først de to vaktene å reise ut selv om de var en del av det diplomatiske personellet, og dette var i ferd med å utløse en krise mellom landene. Men Jordan frafalt kravet om å avhøre de to og beholde dem i landet inntil videre. Statsminister Binyamin Netanyahu snakket direkte med kong Abdullah II for å få løslat saken, og dette henger trolig sammen med at Israel besluttet å fjerne metalldetektorene ved Tempelplassen, ifølge medier.

Truer jøder med fengsel

Politiet i Jordan truet denne uken en gruppe israelske turister i landet med fengsel dersom de begynte å be mens de var i landet. Turistene besøkte Aarons grav ved Mount Hor nær Petra da de ble konfrontert av politiet og advart. Det israelske utenriksdepartementet sa at turistene hadde fått beskjed om å ikke vise noen religiøse symboler. Rabbi Menashe Zelicha fra Bnei Brak sa at de ble fratatt religiøse symboler av politiet og at de ble truet med fengsel dersom de som jøder ba mens de var i Jordan.

Personell jobber hjemme

De ansatte ved Israels diplomatiske stasjoner i Tyrkia har siden i forrige uke jobbet hjemme på grunn av uroen over Tempelplassen og relaterte demonstrasjoner mot jøder i Tyrkia. Det er ventet at de vil fortsette dette inntil situasjonen roer seg.

Solgt til Japan

Det farmasøytiske selskapet NeuroDerm er solgt til japanske Mitsubishi Tanabe Pharma for 1,1 milliarder dollar. Dette er en av de største transaksjonene for et israelsk selskap som er solgt utenlands. NeuroDerm har fokusert på behandling av Parkinsons sykdom og andre relaterte sykdommer som har med sentralnervesystemet å gjøre.