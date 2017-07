Nyhetssammendrag 26. juli 2017

Sikkerhetsutstyr fjernet

En dag etter at Israel gav etter for press fra muslimer og fjernet metalldetektorene til Tempelplassen, fjernet de også alt annet av sikkerhetsutstyr til området. Gjerder og kameraer ble også tatt bort etter krav fra muslimske ledere i Waqf som har overoppsyn med Tempelplassen. Palestina-araberne feiret den symbolske seieren i gatene, og tutet med bilhorn og danset i gatene nær Tempelplassen. Tidligere på dagen hadde muslimske ledere gjort det klart at aksjonen mot Israel ville fortsette inntil dette utstyret var fjernet.

Ikke støtte i folket

Et solid flertall av israelerne støtter ikke regjeringens beslutning om å fjerne metalldetektorene og annet sikkerhetsutstyr på Tempelplassen. Hele 77 prosent mener ifølge en undersøkelse utført for Channel 2 at beslutningen var en kapitulasjon, mens 67 prosent sa de var misfornøyd med statsminister Binyamin Netanyahus lederskap i denne saken.

Varslet protester

PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas godkjente onsdag planer fra Fatah Tanzim om å holde massedemonstrasjoner på fredag over Tempelplassen. Hamas i Gaza tok til orde for lignende aksjoner mot Israel. Demonstrasjonene skal fortsette i flere dager. Dette kom til tross for at Israel onsdag fjernet alt utstyr som var installert etter dobbeltdrapene på to israelske politibetjenter fredag for snart to uker siden.

Vil stenge al-Jazeera

Statsminister Binyamin Netanyahu sa denne uken at han vil se etter muligheter for å stenge tilstedeværelsen av den muslimske nyhetskanalen al-Jazeeras sendinger fra Israel. Bakgrunnen er at al-Jazeera bruker sitt nettverk til å oppfordre til uro, spesielt rundt situasjonen på Tempelplassen. Arabiske land som Egypt Saudi Arabia har innført sanksjoner mot kanalen.

Intel utvider

Intel Israel vil i løpet av det neste året ansette 1500 nye ansatte som følge av at de vil starte produksjonen av selskapets nye datachip som er selve hjernen i alle datamaskiner. Intel har 6900 dataingeniører og 3300 ansatte i produksjon ved anleggene i landet, og de eksporterer for 3,5 milliarder dollar i året.

Flere fly til Eilat

Siden januar i år har antall passasjerer til Ovda flyplassen i Eilat helt sør i Israel økt med 33 prosent. Økningen i passasjerer komme fra Europa og antall flyvninger har økt meed 27 prosent. Irske lavprisselskap Ryan Air er størst med 32 prosent av trafikken, etterfulgt av Ural Airlines, Russia Airlines og Wizz Air.

Netxlix på hebraisk

Den amerikanske streaming-tjenesten Netflix som sender nye og gamle filmer til fjernsynsseere via internett skal nå lansere en hebraisk fjernsynstjeneste. Netflix har tekstet hele 75 prosent av innholdet på hebraisk og om kort tid lanserer de også israelske fjernsynsserier via tjenesten.