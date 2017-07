Nyhetssammendrag 27. juli 2017

Tempelplassen: Opptøyer sprer seg

De voldelige demonstrasjonene rundt Tempelplassen har økt i omfang til tross for at Israel ikke bare fjernet metalldetektorene men også kameraer og andre mindre sikkerhetsforanstaltninger denne uken. Israelsk politi måtte torsdag ta i bruk sjokkgranater for å spre de opprørske muslimene på Tempelplassen som kastet stein og flasker. Over 100 opprørere ble skadet i sammenstøt med israelske styrker. Det er ventet mer uro fredag ettermiddag når muslimene samles til bønn på Tempelplassen.

Nekter å fordømme drap

PLO-myndighetens ambassadør til FN, Riyad Mansour, nektet denne uken å fordømme terroraksjonene mot en familie i Halamish, hvor tre israelere ble knivstukket i hjel etter sabbatsmåltidet av en palestina-araber. -Når du har en okkupasjonsmakt som ernådeløs kan man ikke forvente at alle palestina-araberne er engler, sa han. Israel har krevd at det internasjonale samfunnet krever at PLO-myndigheten fordømmer terroren.

Iran testet ny rakett

Iranske medier meldte torsdag at landet hadde gjennomført en vellykket test av en rakett som lanserte en satellitt i bane rundt jorden. Oppskytingen er ikke bekreftet fra vestlig hold, men USA har gjort det klart at en slik oppskyting er et brudd på atomavtalen fra 2015. USA frykter at oppskytingen er et ledd i Irans program for å utvikle langtrekkende ballistiske raketter.

Annektering av bosetninger

Statsminister Binyamin Netanyahu har bedt om USAs samtykke i å annektere flere bosetninger mot at Israel gir opp arabiske landsbyer til palestina-araberne, ifølge Channel 2. Forslaget skal ha blitt satt frem under et møte mellom Netanyahu og hans utsending Jared Kushner og Jason Greenblatt. Israel vil annektere Gush Etzion mot at palestina-araberne får kontroll over flere små steder som i dag er under israelsk kontroll. Amerikanske kilder sa at ideen kan ha blitt satt frem men bare som en del av en sluttavtale.

Felles øvelse under vann

Marinestyrker fra Israel, USA og Frankrike har de siste ukene gjennomført felles marineøvelser i Middelhavet utenfor Haifa. Øvelsen «Noble Melinda» er en årlig foreteelse for USA og Israel men denne gangen var også Frankrike med. Mye av øvelsen fant sted under vann, hvor spesialstyrker lette etter og uskadeliggjorde havminer og på annen måte bekjempet terrortrusler.

Flyktet fra Venezuela

I alt 26 jøder fra kriserammede Venezuela immigrerte denne uken til Israel. Venezuela som er et av de mest oljerike nasjonene i Amerika er bankerott etter mange år med sosialistisk vanstyre, og situasjonen er prekær for alminnelige borgere som strever med å skaffe mat og drikke til veie. De siste to årene har International Fellowship of Christians and Jews bragt 200 jøder fra Venezuela til Israel, inkludert de som kom denne uken.