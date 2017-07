Nyhetssammendrag 28. juli 2017

Rolig fredag i Jerusalem

Etter flere uker med voldelige opptøyer og protester fra muslimene, foregikk fredagsbønnen på Tempelplassen i Jerusalem relativt rolig for seg. Israel begrenset adgangen til plassen og bare menn over 50 foruten alle kvinner slapp inn. Det ble meldt om protester og sammenstøte i Betlehem, Nablus (Sikem), Kalkilya, Hebron, Kafr Qadum og ved Rakels grav.

Terrorist skutt

En palestina-arabisk terrorist ble skutt og drept da han forsøkte å dolke en israelsk soldat ved Gush Etzion i Samaria fredag. Ingen israelske soldater ble skadet da mannen stormet mot dem.

Protester i Jordan

Flere hundre jordanere demonstrerte nær den israelske ambassaden i Amman, Jordan med krav om at fredsavtalen med Israel fra 1994 blir opphevet. De ropte også «død over Israel». Demonstrasjonen var en av flere den siste uken etter at en sikkerhetsvakt ved den israelske ambassaden skjøt ned og drepte to jordanere inne på ambassaden som angrep betjeningen for en uke siden.

Ambassadør nektes innreise

Jordanske medier meldte torsdag at Israels ambassadør Einat Schlein og hennes diplomatiske besetning ikke får returnere til Jordan før Israel garanterer at sikkerhetsvakten som skjøt to terrorister for en uke siden inne på ambassadens område, blir stilt for retten.

Terror i Hamburg

En person ble drept og flere andre skadet da en mann med kniv gikk til angrep på kunder på et supermarked i Hamburg fredag. Mannen ropte ifølge vitner «Allahu Akbar» før han knivstakk flest mulig. Politiet ville ikke si noe om identiteten eller motivet til terroristen.

USA benekter press

Talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet sa fredag at USA ikke hadde lagt noen form for press på Israel for å få dem til fjerne sikkerhetsutstyr ved Tempelplassen. Beslutningen var deres egen, sa hun.

Attraktiv shekel

Deutsche Banks valutastrateg Dr. Kalani Gautam sier til Globes at israelske shekel er en av verdens mest attraktive valutaer for investorer. Han viste til at shekelen var på sitt høyeste nivå mot dollaren denne måneden, og at shekelen på lang sikt bare vil styrke seg. Shekelen er den dyreste valutaen i verden etter kinesisk yuan og sveitsiske franc.

Billigere reiser

Det irske lavprisselskapet Ryan Air skal lansere en ny flyrute fra Tel Aviv til Roma for bare 17 Euro. Selskapet vil dermed ha 22 ruter til og fra Israel og de vurderer også å opprette en egen base i landet.