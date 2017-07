Nyhetssammendrag 31. juli 2017

Forsvarte helomvending

Statsminister Binyamin Netanyahu forsvarte søndag sin beslutning om å gjøre en helomvending på Tempelplassen og fjerne metalldetektorene inn til plassen. Under kabinettmøtet sa han at han forstår opinionens mening men at det var i Israels sikkerhetsmessige interesse å ta dem ned. Detektorene ble satt opp etter et palestina-arabisk dobbeltdrap på to israelske politibetjenter i midten av juli.

Pisker opp jødehatet i Istanbul

Den politisk-religiøse fløyen i Tyrkia fortsetter å piske opp stemningen mot Israel etter rabalderet rundt metalldetektorer på Tempelplassen. Selv om Israel i forrige uke fjernet de omstridte metalldetektorene sa president Recep Tayyip Erdogan at «det ikke var nok» å bare fjerne dem. Søndag demonstrerte flere tusen tyrkere fra Saadet partiet som er enda mer religiøst enn Erdogans AKP mot Israel og i solidaritet med palestina-araberne. Erdogan har stilt seg og Tuyrkia som palestina-arabernes «beskytter»-

Israelsk vakt identifisert

Jordanske medier identifiserte i helgen sikkerhetsvakten ved den israelske ambassaden i Amman, Jordan som for litt over en uke siden skjøt to jordanere i selvforsvar ved ambassaden. Ziv Moyal og hans identitetskort ble avbildet i aviser. Jordan har også presset på Israel for å få ham stilt for retten hjemme i Israel.

Skjerper retorikken

Jordans kong Abdullah II skjerpet retorikken mot Israel i helgen og sa i en tale at kongedømmet arbeider for å hindre «forjødningen» av de muslimske hellige stedene i Jerusalem. Han lovpriste måten Jordan håndterte oppstyret rundt Tempelplassen på.

Mer penger til palestina-araberne

PLO-myndighetene vil bevilge 20 millioner dollar i subsidier til palestina-arabere i den østlige delen av Jerusalem etter oppstyret rundt Tempelplassen. Channel 2 melder at de 500 vaktene ved Al Aqsa moskeen vil få et stipend på 1000 dollar hver og lokale arabiske forretningsmenn i denne delen av byen vil få 1000 dollar i tre måneder fremover. Dette blir også sett på som en finansiering av de arabiske bråkmakerne i Jerusalem.

Bensinprisene opp

Bensinprisene i Israel vil gå opp med 3 prosent mandag kveld. Fra og med 1. august vil en liter 95 oktan gå opp med 0.18 shekel til 5.94 shekel ved selvbetjeningspumper. I Eilat hvor det ikke er moms på bensin vil prisen gå opp med 0.16 shekel per liter til 5.08 shekel.

Vanntyveri over

Vannmyndighetene og vann-selskapet Mekorot som forsyner israelerne med ferskvann har kuttet 14 ulovlige tilkoblinger til vann-nettet til Migdalim i Samaria. De 14 pirattilkoblingene forsynte seg med 35 kubikkmeter vann i timen og det var palestina-arabere i Jalud som stod bak tyveriet.