Nyhetssammendrag 01. august 2017

Sår tvil om «fred»

En privat samtale mellom USAs president Donald Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner og lærlinger i kongressen har lekket ut, hvor Kushner sår tvil om administrasjonens «fredsinitiativ» i Midt-Østen. I opptaket som er lekket ut sier Kushner at han ikke er sikker på hvorvidt Trump-administrasjonen kan tilby noe «unikt» for å løse konflikten mellom Israel og palestina-araberne. Han roste samtidig Israels håndtering av oppstyret rundt Tempelplassen de siste par ukene.

Forsoningssamtaler med Hamas

PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas holdt tirsdag et møte i Ramallah med representanter fra Hamas med sikte på en forsoning mellom PLO og Hamas. Det er også meldt i flere medier at PLO-myndigheten ønsker å ta tilbake kontrollen over Gaza og at de også vil heve sanksjonene mot Hamas i Gaza. Hamas tok kontroll over Gaza i 2007, og gjentatte forsøk på forsoning siden har havarert.

Pilegrimstur til Tempelplassen

Over 1300 jøder foretok tirsdag en pilegrimstur til Tempelplassen i forbindelse med Tisha B’av fasten til minne om ødeleggelsen av tempelet som en gang stod på plassen. Dette var ny rekord i antall jøder som besøkte plassen under fasten, noe som førte til et krisemøte i Organization of Islamic Cooperation. Jordan kritiserte Israel for å ha sluppet inn rekordmange jøder og advarte om at det kan bli flere kriser rundt Tempelplassen i fremtiden.

PLO-leder i Israel

PLO-myndighetens sjefsforhandler Saeb Erekat har fått behandling i Israel for en alvorlig lungesykdom. Han står nå på venteliste for lungetransplantasjon. Erekat lider av «pulmonary fibrosis» og medisinen han ble behandlet med tidligere, virker ikke lenger og tilstanden hans er blitt alvorlig, og han trenger en transplantasjon.

Svenske ISIS terrorister

Svensk radio melder at syrisk-kurdiske styrker har tatt til fange flere krigere fra land utenfor Midt-Østen. Blant dem er flere terrorister fra Sverige. Svensk sikkerhetstjeneste SAPO har tidligere anslått at minst 300 svenske borgere har gått inn i ISIS og andre radikale grupper.

To nye satellitter

Israel vil tidlig onsdag morgen lansere to nye satellitter fra fransk Ny Guinea. Satellittene er av typen OptSat 300 og er spionsatellitter og sendes opp på vegne av Det israelske forsvaret (IDF). Dette markerer frøste gang at Israel lanserer to konvensjonelle satellitter til verdensrommet samtidig.

Varmest på 30 år

Juli måned var en av de varmeste sommermånedene på 30 år. Landet hadde tre hetebølger hvor temperaturen var to grader høyere enn normalt, og gjennomsnittlig lå temperaturen i juli 3 grader høyere enn normalt. Siste gang juli var så varm var i 2000.