Nyhetssammendrag 02. august 2017

Kapp Verde for Israel

Den knøttlille nasjonen Kapp Verde på vestkysten av Afrika kunngjorde denne uken at de ikke lenger vil stemme mot Israel i FN. Kunngjøringen kommer to måneder etter at statsminister Binyamin Netanyahu hadde møte med landets president, Jorge Carlos Fonseca. -Jeg hilser denne beslutningen velkommen. Dette er fruktene av intensiv diplomatisk virksomhet mellom Israel og Afrika, sa Netanyahu. Kapp Verde regnes for en kristen nasjon med 525,000 innbyggere.

Kritisk etter knivstikking

Tilstanden til en 43 år gammel israeler er kritisk etter at en palestina-arabisk tenåring knivstakk ham på et supermarked i Yavneh i den sentrale delen av Israel onsdag morgen. Shin Bet identifiserte knivstikkeren som Abu Aram (19) fra Yatta. Offeret arbeidet på supermarkedet og var i ferd med å fylle hyllene da han ble stukket gjentatte ganger. Aram ble pågrepet av sivile og holdt til politiet ankom.

Stengte Yatta

Israelske sikkerhetsstyrker stengte alle forbindelsene til og fra Yatta etter knivstikkingen i Yavneh onsdag og sjekket identiteten til alle som kom til og fra byen. De siste årene har flere palestina-arabiske terrorister kommet fra Yatta, inkludert de to som angrep Sarona Market i juni i fjor, hvor fire ble drept.

Iran bak uro på Tempelplassen

Uroen og opptøyene rundt Tempelplassen de siste ukene var delvis satt i gang av det iranske regimet, skriver Israel Hayom og siterer palestina-arabiske kilder. En iransk NGO delte ut matpakker til demonstrantene med en lapp inni som refererte til den iranske revolusjonen i 1979 og oppfordret til opptøyer.

Ammoniakklager stenges

Haifa Chemicals har besluttet å legge ned det mye omtalte ammoniakklageret i Haifa etter over 50 års virksomhet. 800 ansatte blir sagt opp fra anlegget som produserte gjødsel. Lageret med sin store tank utgjorde en sikkerhetstrussel for Haifa i tilfelle krig.

Forventer stor vekst i Beer Sheva

En ny urban bygningsplan for Beer Sheva antyder at byen i 203 vil ha 340,00 innbyggere. Planen omfatter bygging av 13,000 nye boliger i årene som kommer slik at det vil være boliger nok til befolkningen.

Dødsstraff for terrorister

Hele 70 prosent av israelerne støtter dødsstraff for palestina-arabiske terrorister som myrder israelere. Det viser en meningsmåling utført for Peace Index og som ble lagt frem denne uken. Bare 25,3 prosent er imot slik dødsstraff mens 5 prosent ikke hadde noen formening om saken. Det er lagt frem et forslag i Knesset om å innføre dødsstraff for de som myrder minst to personer.