Nyhetssammendrag 03. august 2017

Senatet forbereder PLO-kutt

Det amerikanske Senatets utenrikskomite godkjente torsdag et lovforslag som kutter amerikansk bistand til PLO-myndigheten dersom de ikke stanser «terrortrygden» til familiene av terrorister som sitter fengslet i Israel. Loven har fått navnet Taylor Force Act etter den amerikanske soldaten som ble stukket i hjel av en palestina-arabisk terrorist, da han besøkte Tel Aviv i mars i fjor. Senatet skal nå foreta en endelig avstemming over lovforslaget og det er ventet at det vil bli vedtatt. USA gir 500 millioner dollar i året til PLO-myndigheten.

Terrorist drept i Syria

ISIS-terroristen Lavdrim Muhaxheri som angivelig planla et terrorangrep mot israelske fotballspillere under Verdenscupen i fotball i Albania i november i fjor, ble drept i Syria i 7. juli under et luftangrep. Åtte av hans «medarbeidere» ble også drept utenfor Mayadin under det russisk angrep. Muhaxheri var en selvoppnevnt ISIS-leder for krigere fra Kosovo.

Abdulla II til Ramallah

Jordans kong Abdullah II skal etter planen besøke PLO-myndigheten i Ramallah kommende mandag. Dette vil markere første gang på fem år at den jordanske monarken besøker PLO-myndigheten. Israelske myndigheter sa torsdag at de ikke var kjent med besøket, som må ha israelsk godkjennelse.

Gatebråk i Jaffa

Demonstranter og politi braket sammen i Jaffa torsdag kveld etter en demonstrasjon i forbindelse med at politiet for en uke siden skjøt ned og drepte en mann i byen. Dette var den hittil siste av flere demonstrasjoner i Jaffa den siste uken etter skyteepisoden sist lørdag, og to personer ble arrestert. Bråket startet etter at politiet åpnet ild mot to menn som de mistenkte var involvert i en annen skyteepisode. De forsøkte å stikke av på en moped, men den ene døde av skadene. Torsdag arresterte de den andre av de to, som var brødre, og det oppstod nye opptøyer i Jaffa, som er en arabisk-dominert by sør av Tel Aviv.

På topp i militærsalg

Israel havnet på 8. plass i verden når det gjelder salg av militært utstyr. De israelske selskapene Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems og Israel Military Industries solgte i 2016 for 8,6 milliarder dollar, ifølge revisjonsfirmaet Baker Tilly. De har basert tallene fra det amerikanske tidsskriftet Defense News, og listen inkluderer verdens 100 ledende produsenter av militært utstyr og inkluderer ikke salg av utstyr til sivilt bruk.

Egged vant budrunde

Det israelske selskapet Egged som driver mange av bussrutene i landet vant sammen med sine kinesiske samarbeidspartnere Shenzhen Metro og CCECC budet for driften av Tel Avivs bybane Red Line fra og med oktober 2021. Red Line vil bli den første banen som dekker Tel Aviv og omegn og den går fra Petah Tikva til Bat Yam.