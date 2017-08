Nyhetssammendrag 04. august 2017

Trolig tiltale mot Netanyahu

Israelsk politi kommer trolig til å anbefale overfor statsadvokaten at det tas ut tiltale mot statsminister Binyamin Netanyahu i minst to korrupsjonssaker. Politiet lener i denne retningen etter at en nær medarbeider av statsministeren inngikk en avtale med politiet og blir deres vitne. Men en slik anbefaling fra politiet har ingen juridisk vekt ettersom det er opp til statsadvokaten å ta den endelige beslutningen.

Gaver og sigarer

De to korrupsjonssakene mot statsminister Binyamin Netanyahu og hans kone er basert på mistanker om at de to mottok store gaver i form av penger, sigarer og champagne fra den amerikanske filmprodusenten Arnon Milchan foruten andre rikinger. I tillegg skal Netanyahu ha inngått en avtale med Arnon Mozes som eier avisen Yediot Ahronoth, og som ville skadet avisen Israel Hayom, mot at Yediot inntok en mer vennlig holdning til Netanyahu i nyhetsdekningen. Ari Harrow som var stabsjefen til Netanyahu og som har inngått en avtale som gjør at han vil være påtalemyndighetens vitne, skal angivelig ha informasjon om alle disse sakene.

Gransker Amman-sak

Statsadvokaten har bedt om at politiet gransker hendelsen ved den israelske ambassaden i Amman, Jordan i juli, hvor to jordanere ble skutt da de under et oppdrag inne på ambassadens eiendom, angrep en ansatt. En sikkerhetsvakt åpnet ild og skjøt de to. Jordan har bedt om at vakten blir stilt for retten.

Bråk i Hebron

Fire personer ble skadet i sammenstøt mellom palestina-arabere og israelske settlere i Hebron fredag kveld. Israelske sikkerhetsstyrker ble kalt inn for å skille de to gruppene. Tre av de skadde var arabere og en var jøde. Det har vært bråk i Hebron de siste ukene etter at 100 settlere tok over et hus nær Patriarkens grav, som de kjøpte fra en palestina-araber, men som andre palestina-arabere bestrider.

Islamske nasjoner til Israel

De to islamske nasjonene Senegal og Guinea i Afrika skal sende ambassadører til Israel. De to landenes ambassadører skal levere sine papirer til president Reuven Rivlin i neste uke, men de vil ikke bli residerende ambassadører. Likevel er dette et stort skritt fremover ettersom ingen av landene har hatt representanter i Israel før. Flere islamske land i Afrika har de siste månedene satt døren på gløtt for forbindelser med Israel.

Teva på nedtur

Det farmasøytiske selskapet Tevas aksjekurs falt med 24 prosent denne uken. Selskapet som har vært en yndling blant investorer til nå kunngjorde nylig at de vil foreta nedskrivninger på over 6 milliarder dollar og permittere flere tusen ansatte på grunn av synkende fremtidsprognoser.