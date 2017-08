Nyhetssammendrag 07. august 2017

Pilot omkom i styrt

Den 43 år gamle majoren David Zohar omkom mandag etter at et militærhelikopter styrtet under en øvelse ved en base sør i Israel. Zohar kom fra Haifa og var med i Det israelske forsvarets reservestyrker og deltok i en øvelse da Apache helikopteret styrtet ved Ramon Air Base i Negev. Andrepiloten ble alvorlig skadd. De meldte om problemer og da de gikk inn for landing styrtet det på rullebanen.

Forlanger FN-rapporter

USA ønsker at FNs fredsbevarende UNIFIL-styrker i Sør-Libanon skal påta seg ansvaret med å rapportere og etterforske mulige overtredelser av terrorgruppen Hizballah. FNs sikkerhetsråd skal senere denne måneden stemme for en eventuell fornyelse av UNIFILs mandag i området, og USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa at de vil presse på for «betydelige forbedringer» i mandatet.

Fordømmer Al Jazeera kutt

Israels beslutning om å stenge kontoret til den islamske nyhetskanalen Al Jazeera ble møtt med kritikk fra Amnesty International og andre. Amnestys Magdalena Mughrabi sa at stengningen sender et budskap om at Israel ikke tolererer «kritisk dekning» av nyheter. Israel besluttet å stenge kanalen etter at de indirekte oppfordret til opptøyer og uro. Flere andre arabiske land i Midt-Østen har gjort det samme, deriblant Jordan og Saudi Arabia, som viser til at Qatar som finansierer kanalen støtter radikale islamske grupper.

Kong Abdullah II i Ramallah

Jordans kong Abdullah II besøkte mandag formiddag PLO-leder Mahmoud Abbas i Ramallah. De to hadde et to timer langt møte hvor de fokuserte på «fredsprosessen» og en styrking av posisjonen på Tempelplassen for å være bedre forberedt på fremtidig uro. Monarken understreket også overfor Abbas at den amerikanske presidenten Donald Trump har forpliktet seg til en fredsavtale.

Fransk bilavtale med Iran

Den franske bilprodusenten Groupe Renault undertegnet mandag en avtale om å produsere 150,000 biler i året i Iran. Avtalen kom til tross for at USA har innført sanksjoner mot Iran, men Renault selger imidlertid ikke biler i USA. Avtalen er verdt 778 millioner dollar og kommer etter at flere andre europeiske og asiatiske selskaper har investert i Iran etter atomavtalen i 2015.

Kjøper opp Netafim

Selskapet Mexichem i Mexico har kommet frem til en avtale om å kjøpe opp 80 prosent av det israelske vanningsselskapet Netafim for 1,5 milliarder dollar. Mexichem er en av verdens største produsenter av plastikkrør av alle typer og oppkjøpet av Netafim som bruker slike rør i vanning av jordbruk. De har forpliktet seg å beholde Netafims forskning og utvikling i Israel i 20 år fremover.