Nyhetssammendrag 08. august 2017

Rakettangrep fra Gaza

Terrorister i Gaza skjøt tirsdag en rakett inn til Israel. Det israelske forsvaret (IDF) sa at raketten landet i et åpent område i Hof Ashkelon området. Det ble ikke meldt om skader. Ingen bestemt gruppe tok på seg ansvaret for angrepet men Israel holder Hamas ansvarlig for alt som skjer i Gaza, ettersom de har kontrollen over området.

Hamas-Iran møte

Høytstående ledere fra terrorgruppen Hamas holdt mandag et møte med ledere for Irans revolusjonærgarde i Iran. Hamas-delegasjonen var i Iran for å ta del i innsettelsen av president Hassan Rouhani og for å styrke de «bilaterale» relasjonene mellom Hamas og Iran, ifølge arabiske medier.

Fant trolig årsak til styrt

Et problem med helikopterets styremekanisme var trolig årsaken til at et Apache-helikopter til IDF styrtet mandag kveld ved en base i Negev. Piloten omkom mens andrepiloten ble skadet. Militære kilder sa at alt tydet på at det var en teknisk feil ved helikopteret og ikke menneskelig feil.

To nye gassfelt i 2020

Energidepartementet la tirsdag frem planer for utvikling av Karish og Tanin gassfelt i Middelhavet. Disse to feltene ligger langs de store feltene Tamar og Leviathan. Energidepartementet har anslått at de to mindre feltene har 55 milliarder kubikkmeter gass og utviklingsplanen tar sikte på at utvinningen vil starte i 2020. En flytende produksjons og læringsplattform for begge feltene vil bli ankret opp ni mil fra kysten, og derfra vil gassen bli eksportert.

Trygge gatelangs

Et solid flertall av israelere – 85 prosent – føler seg trygge i å gå gatelangs i sine nabostrøk også etter mørkets fremtid, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Blant Israels største byer så var innbyggerne i Rishon Lezion de som følte seg tryggest.

Valfartet til Josefs grav

Rundt 1000 jøder besøkte Josefs grav i Nablus (Sikem) mandag kveld i forbindelse med den jødiske dagen Tu B’Av. IDF la alt til rette for besøket men det oppstod likevel sammenstøt mellom soldater og palestina-arabere som kastet stein mot vaktene.

India kjøper israelske hunder

India har det siste året anskaffet seg mellom 20 og 30 israelsk-trente hunder. Disse elite-hundene kan spore opp nesten alle slags sprengladninger og de er også spesialtrent til å ta ned fiendtlige trusler. Det er den indiske statsministeren Narenda Modis sikkerhetsteam som har anskaffet Schaefer-hundene som er regnet for å være de beste i verden.

Delfiner

Israelske strender og havområdene rundt er designert som viktige delfin-områder av International Union for Conservation of Nature (IUCN). Israel er en av 26. betydningsfulle steder i Middelhavs-regionen når det gjelder dyrelivet i havet.