Nyhetssammendrag 09. august 2017

Advarte Nord Korea

USAs president Donald Trump advarte onsdag regimet i Nord Korea om at dersom de fortsetter atomløpet kan det føre til at diktator Kim Jong Uns regime kollapser. Advarselen kom etter at Kim truet USA med store ødeleggelser. Presidenten og hans forsvarsminister Jim Mattis forsikret Nord Korea og resten av verden om at USA har teknologi og kapasitet til å overvelde Nord Korea og de vil tape et våpenkappløp eller en konflikt dersom de starter en. Kina og FN gav uttrykk for bekymring over opptrappingen av retorikken fra USA.

Førerløse biler fra Intel

Den amerikanske teknologigiganten Intel kunngjorde onsdag planer for nye førerløse biler som skal ut på veiene ved slutten av året. Kunngjøringen kom dagen etter at Intel kjøpte opp det israelske selskapet Mobileye for svimlende 15 milliarder dollar. Mobileye er en av de fremste utviklerne av teknologi for førerløse biler.

Forsoning lar vente på seg

En forsoning mellom PLO-myndigheten og Hamas lar vente på seg. Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte onsdag at PLO-myndigheten har foretatt drastiske kutt i overføringene til palestina-arabere i Gaza som trenger medisinsk behandling utenfor Gaza. Hensikten med kuttet er å legge press på Hamas. WHO sa at godkjennelsene av behandlinger utenfor Gaza gikk ned med 80 prosent fra gjennomsnittet i 2016.

Begynte soning

Den dømte israelske soldaten Elor Azaria som ble dømt for å ha drept en skadet palestina-arabisk terrorist utenfor Hebron i mars i fjor, begynte onsdag soningen av den 18 måneder lange dommen. Mange israelere er svært misfornøyde med at han ble dømt for å ha skutt en terrorist som allerede var skadeskutt og lå på gaten etter at han hadde angrepet to soldater.

Sterk støtte for Israel

En meningsmåling blant 1000 borgere i New Zealand viser at hele 55 prosent av dem støtter Israel mens bare 13 prosent er imot jødestaten. Dette står i skarp kontrast til myndighetene i landet har kjørt en hard linje mot Israel i FN og andre steder. New Zealand var med å få FNs sikkerhetsråd til å vedta resolusjon 2334 som erklærte at den østlige delen av Jerusalem og deler av Judea og Samaria som «okkupert land» tilhørende palestina-araberne. Nesten 60 prosent av de spurte støttet også konseptet om at Israel bør forbli en jødisk stat med jødisk flertall.

Bombet Hamas

Israelske jagerfly bombet to mål til Hamas i Gaza natt til onsdag etter at det ble skutt en rakett fra Gaza inn til Israel tirsdag. Israel har gjentatte ganger gjort det klart at de holder Hamas ansvarlig for alle angrep fra Gaza, uansett om det er de eller andre grupper som står bak angrepene.