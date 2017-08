Nyhetssammendrag 10. august 2017

Iran holder ikke avtale

USAs president Donald Trump sa på en pressekonferanse torsdag at Iran ikke opprettholder sine obligasjoner under atomavtalen fra 2015. -Jeg mener de ikke lever opp til intensjonen med avtalen, sa president Trump og la til at de risikerer sterke reaksjoner dersom de ikke igjen begynner å opprettholde avtalen.

Jødisk strid over rådgivere

Jødiske grupper i USA strider seg imellom over president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Zionist Orgnization of America (ZOA) som har vært en sterk støttespiller for president Trump er svært kritisk til McMaster som nylig sparket en etterretningsleder i Det nasjonale sikkerhetsrådet som var kritisk til Iran og regnet som en støttespiller for Israel. ZOA hevdet videre at McMaster har utnevnt medlemmer i rådet som er kritiske til Israel. American Jewish Congress rykket ut og forsvarte McMaster og sa at han var pro-Israel.

Rev terrorhus

Det israelske forsvaret (IDF) rev torsdag morgen husene til de fire palestina-arabiske terroristene som var involvert i drapet på grensevakten Hadas Maika i juni og den israelske soldaten Elhai Teharlev i april.

Kjøpte opp Plarium

Det australske selskapet Aristocrat Leisure Limited som utvikler dataspill har kjøpt opp det israelske selskapet Plarium for en halv milliard dollar, eller rundt fire milliarder kroner. Plarium utvikler spill for mobile enheter som mobiltelefon og sosiale medier og de har 1200 ansatte i Herzlia, Europa og USA.

Trapper opp samarbeid

Israel og USA har trappet opp det allerede nære samarbeidet rundt rakettforsvarssystem, melder Defense News. USA hjelper Israel med byggingen av tre systemer som kan skyte ned innkommende raketter før de når sine mål. De tre er Arrow-3, David’s Sling og Iron Dome. 50 prosent av de tre systemene produseres i USA, og de amerikanske og israelske selskapene arbeider med å forbedre dagens system.

Nye immigranter

I alt 233 nye jødiske immigranter fra Nord Amerika er ventet til Israel i neste uke. Blant dem er det 68 fremtidige soldater som vil gå inn i IDF så snart de har mottatt israelsk statsborgerskap. De 233 kommer fra 19 delstater i USA og to provinser i Canada og består blant annet av 75 barn, seks tvillingpar og 26 profesjonelle helsearbeidere som leger. De skal etter planen ankomme Ben Gurion tirsdag morgen.