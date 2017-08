Nyhetssammendrag 11. august 2017

Sender fredsforhandlere

Trump-administrasjonen i USA skal om kort tid sende en hel trio til Midt-Østen som et ledd i å få i gang igjen den såkalte «fredsprosessen». Trioen består av Jared Kushner, Jason Greenblatt og Dina Powell. De skal ha møte med Israel, PLO-myndigheten, Saudi Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Jordan og Egypt for å finne ut den «beste» måten å styrke «prosessen.

Blokkerer ambassadør

Myndighetene i Jordan har nektet Israels ambassadør til landet i å returnere inntil de seg hvorvidt Israel stiller sikkerhetsvakten som drepte to jordanere på ambassadens eiendom i Amman for retten. Hendelsen fant sted i juli da en av de to drepte angrep vakten og han åpnet ild mot dem.

Verdens eldste er død

Jøden Yisrael Kristal døde fredag en måned før han fylte 114 år. Kristal overlevde Holocaust og var inntil denne uken verdens eldste mann, ifølge Guinness World Records. Han var født 15. september i 1903 og overlevde begge verdenskrigene, inkludert oppholdet i konsentrasjonsleiren Auschwitz, og tilbragte den siste delen av livet sitt i Haifa.

Felles brannøvelse

Israel, Jordan og PLO-myndigheten skal i oktober holde en felles brann, – og redningsøvelse i Israel og Jordan. Dette er første gang de tre holder en felles øvelse som skal fokusere på skogbranner og redningsaksjoner. Redningsstyrker fra Italia, Frankrike, Spania og Kroatia skal også delta.

Skifter lederplass

Det farmasøytiske selskapet Teva Pharmaceutical Industries fortsetter nedturen på børsen og er snart ikke lenger Israels største selskap. Den tittelen vil om kort tid trolig bli overtatt av Check Point som skaper sikkerhetsteknologi for internettapplikasjoner. Teva har en børsverdi på 17,8 milliarder dollar – en nedgang på hele 14 milliarder på få dager, mens Check Point har en verdi på 17,6 milliarder dollar.

To arrestert for ISIS-plan

To arabiske israelere ble nylig arrestert av Shin Bet, mistenkt for å planlegge å bli med i den islamske terrorgruppen ISIS. De to kom fra Umm el-Fahm. Shin Bet anslår at rundt 50 israelske borgere har reist til Syria og Irak for å bli med i ulike terrorgrupper.

Ny leder for flyvåpenet

Generalmajor AMikam Norkin ble utnevnt til ny leder for Israel Air Force denne uken, etter Generalmajor Amir Eshel som hadde denne posten i fire og et halvt år. Norkin ble født i 1966 i Moshav Beit Shearmin i Jezreel Valley og gikk inn i forsvaret i 1985. I 1988 ble han verdens yngste F-15 jagerfly pilot.

Weizmann på 6. plass

Weizmann Institute of Science i Rehovot kom innn på 6. plass over verdens fremste innoverende institutt. Weizmann var det eneste instituttet utenfor USA som var blant de 15. beste. Hebrew University kom inn på 56. plass,