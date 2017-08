Nyhetssammendrag 14. august 2017

Beordret streikeslutt

Regjeringen beordret søndag 13. august en slutt på gå-sakte aksjonen ved Dimona Nucelar Research Center. De ansatte har holdt en gå-sakte aksjon i tre måneder etter at kravet om lønnsøkning ble avvist. Regjeringen begrunnet ordren med at aksjonen blant de ansatte utgjorde en risiko for «avgjørende aktiviteter for Israel». Regjeringens vedtak var enstemmig, og 50 forskere må gjenoppta full arbeidsrolle innen tre måneder.

Farligere i Midt-Østen

Den regionale trusselen fra Iran har vokst etter at Vesten og Iran inngikk en atomavtale i 2015. Det sa sjefen for Mossad i et møte med det israelske regjeringskabinettet søndag 13. august. -Midt-Østen endrer seg og det blir verre, sa Yossi Cohen. Han la til at i områdene hvor ISIS er på vikende front så arbeider Iran for å fylle tomrommet. Cohen understreket at Iran ikke har gitt opp sitt mål om å bli en atommakt, og at Iran har styrket sin økonomi etter at atomavtalen ble undertegnet for to år siden.

Iran styrker rakettbudsjett

Irans parlament besluttet enstemmig søndag å styrke budsjettet til utvikling av ballistiske raketter og utenlandske operasjoner til Revolusjonærgarden. De 240 medlemmene som var tilstede ropte «død over Amerika» da de vedtok budsjettøkningen, og bare en avstod fra å stemme.

Renault-Nissan til Israel

Den fransk-japanske bilprodusenten Renault-Nissan kunngjorde i forrige uke at de vil åpne et forskningssenter for «smarte biler» i Tel Aviv. Senteret vil bli drevet sammen med Israel Innovation Authority, og de vil prøve ut nye teknologier på biler på testbaner som de allerede driver i Israel. «Smarte biler» er biler med autonom teknologi som kan kjøre av seg selv og som kan bruke fornybar energi. Amerikanske General Motors, tyske Daimler Group, Volvo, Honda og SAIC foruten Intel arbeider med lignende teknologi i Israel.

Lenovo investerer i Israel

Det kinesiske holdingselskapet Legend Holdings som kontrollerer datamaskinprodusenten Lenovo planlegger å investere i Israel og å opprette eget selskap i landet. De er blant annet på utkikk etter å kjøpe opp et israelsk teknologiselskap samtidig som de vil åpne et forsknings og produksjonsanlegg.

Nye boliger i Ashdod

Statsminister Binyamin Netanyahu, andre ministere og lokale myndigheter i Ashdod undertegnet 13. august en plan for bygging av 37,000 nye boliger i Ashdod. Ifølge avtalen skal Israel Land Authority markedsføre de første 3,000 nye boligene i Lachish i Ashdod innen utgangen av 2017. I tillegg til boligene skal det bygges 14 samfunnshus og like mange idrettsanlegg, 59 synagoger, 7 mikva og 6 bibliotek. Ashdod har 250,000 innbyggere og byen har hatt svært få boliger oppført de siste årene, melder Globes.